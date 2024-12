Không dễ để chọn được quả sầu riêng ngon, vừa chín tới chứ không quá nẫu hay còn sượng, bạn cần nắm các dấu hiệu nhận biết sầu riêng chín. Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", sầu riêng là thực phẩm cao cấp, đắt đỏ, vì vậy mọi người sẽ rất thất vọng nếu mua phải quả quá chín hoặc tệ nhất là còn xanh, còn sượng. Việc nhận biết sầu riêng đã chín hay chưa dựa trên vẻ bề ngoài không hề đơn giản, đặc biệt đối với những ai chưa có nhiều kinh nghiệm. Cách nhận biết sầu riêng đã chín Nếu bạn chưa tự tin với khả năng chọn sầu riêng của mình thì dưới đây là những mẹo đơn giản giúp nhận biết sầu riêng chín và ngon. Quan sát vỏ sầu riêng Một trong những dấu hiệu rõ ràng để nhận biết sầu riêng đã chín hay chưa là sự thay đổi màu sắc của vỏ. Thông thường, vỏ sầu riêng chín sẽ chuyển từ màu xanh đậm sang sắc vàng nhạt hoặc xanh ngả vàng, tạo cảm giác tươi sáng và bắt mắt hơn. Gai trên vỏ cũng có sự thay đổi đáng kể. Thay vì sắc nhọn và cứng như khi còn non, gai sầu riêng chín thường mềm hơn, khi dùng tay bóp nhẹ sẽ cảm nhận được độ đàn hồi nhất định, không gây cảm giác đau tay.

Để chọn được một quả sầu riêng chín và ngon, người mua cần có nhiều kinh nghiệm. (Ảnh: Shutterstock) Ngoài ra, các đường rãnh trên vỏ sầu riêng chín cũng trở nên rõ nét hơn, đây là những khu vực thường thấy khi bạn muốn tách quả để lấy múi bên trong. Nhờ các đường rãnh này, việc bổ sầu riêng sẽ dễ dàng và ít tốn công sức hơn rất nhiều. Do đó, chỉ cần quan sát kỹ các đặc điểm này, bạn đã có thể nhận diện chính xác quả sầu riêng chín ngon mà không cần mất nhiều thời gian thử nghiệm. Mùi thơm đặc trưng Nnhững khách hàng dày dặn kinh nghiệm tin rằng đây là kỹ thuật chính xác nhất để xác định độ chín của sầu riêng. Quả sầu riêng chín đúng độ thường tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đậm đà và hấp dẫn, khiến bạn dễ dàng cảm nhận được ngay cả khi chưa đến gần. Đây là mùi hương đặc trưng mà chỉ những trái sầu riêng chín tự nhiên mới có, khác biệt hoàn toàn so với những quả chưa đủ độ chín.

Mùi hương là một trong những dấu hiệu để nhận biết sầu riêng đã chín. (Ảnh: Shutterstock) Quả sầu riêng không có mùi hoặc mùi rất nhẹ chứng tỏ vẫn còn xanh và chưa đủ chín để thưởng thức. Đối với những quả có mùi quá nồng, thậm chí gắt, bạn cần cẩn trọng vì rất có thể chúng đã chín quá mức hoặc đã bị để lâu, chất lượng múi không còn tốt. Kiểm tra cuống Cuống sầu riêng tiết lộ rất nhiều về độ tươi mới và thời điểm thu hoạch của quả. Quả sầu riêng chín chuẩn thì cuống còn tươi, dẻo, có màu nâu hoặc xanh vàng. Dùng tay ấn vào cuống, nếu cảm thấy còn độ đàn hồi thì đó là sầu riêng mới hái, chín tới. Nếu cuống đã khô hoặc cứng, quả có thể đã để lâu ngày.

Nhận biết sầu riêng đã chín bằng cách kiểm tra cuống. (Ảnh: Zenzufudurians) Gõ vào quả để kiểm tra Một phương pháp truyền thống nhưng rất hiệu quả để nhận biết sầu riêng chín hay chưa là gõ nhẹ vào vỏ quả và lắng nghe âm thanh phát ra. Nếu bạn nghe thấy âm thanh "bộp bộp" trầm đục nghĩa là phần cơm bên trong đã mềm và đạt độ chín hoàn hảo. Đây là tín hiệu rõ ràng giúp bạn yên tâm rằng múi sầu riêng sẽ béo ngậy, thơm ngon khi thưởng thức. Ngược lại, nếu âm thanh phát ra vang và trong, đó là dấu hiệu quả sầu riêng chưa chín hẳn. Phần cơm còn cứng, chưa đạt đến độ ngon mong muốn. Quan sát khe nứt trên quả Khe nứt là dấu hiệu tự nhiên cho thấy sầu riêng đã chín một cách tự nhiên, không cần can thiệp. Sầu riêng chín thường có các khe nứt tự nhiên giữa các múi, đặc biệt ở phần đuôi hoặc dọc theo đường rãnh.

Kiểm tra khe nứt là cách nhận biết sầu riêng chín một cách tự nhiên (Ảnh: Topfruits) Những khe nứt này không quá lớn nhưng đủ để bạn thấy phần thịt vàng bên trong. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, những quả chín tới sẽ có khe nứt nhỏ, không quá lớn. Nếu quả bị nứt và chảy nước, thịt bên trong có thể đã bị hỏng hoặc quả đã quá chín. Thử bóp nhẹ Một trong những cách nhận biết sầu riêng chín nhanh gọn là dùng tay ấn nhẹ vào vỏ, đặc biệt ở khu vực gần cuống. Nếu vỏ hơi mềm chứng tỏ cơm bên trong đã đạt độ chín vừa vặn. Nếu quả chưa chín, vỏ sẽ rất cứng, bóp không thấy chuyển động. Một số lưu ý khi chọn mua sầu riêng Để đảm bảo chọn được những quả sầu riêng tươi ngon và chất lượng, bạn cũng cần chú ý thêm các điểm sau: Nên mua sầu riêng tại các cửa hàng uy tín hoặc những nơi bạn có thể kiểm tra trực tiếp. Tránh chọn quả có dấu hiệu chảy nước hoặc vỏ bị dập vì chúng có thể không còn tươi ngon. Nếu muốn mua sầu riêng ăn ngay, hãy chọn những quả có mùi thơm rõ ràng và vỏ nứt nhẹ. Nếu để ăn sau vài ngày, bạn có thể chọn quả hơi xanh và bảo quản nơi khô ráo. Với những mẹo trên, hy vọng bạn sẽ dễ dàng chọn được quả sầu riêng chín thơm ngon, chuẩn vị. Theo VTC News