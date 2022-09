Cách người Mỹ kiếm lời từ ô tô bị đâm đụng, ngập nước

Tại Mỹ, những chiếc ô tô này sẽ có giá bán rất thấp do bị cấp giấy chủ quyền Salvage Title như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, một khi rời khỏi địa phận nước Mỹ, lịch sử “đâm đụng, ngập nước” và giấy chủ quyền Salvage Tittle dường như không còn ý nghĩa gì và được nhiều người mua lại với số tiền cao hơn hẳn tại Mỹ.

Bên cạnh đó, chi phí để sửa chữa những chiếc xe hỏng hóc, đâm đụng tại ngước người thường rẻ hơn rất nhiều so với ở Mỹ. Các thị trường thứ 3 tiếp nhận loạt ô tô này thường là Iran, Somalia hay Libya với chi phí nhân công chỉ bằng một phần nhỏ so với tại Mỹ, chỉ khoảng 2 – 3 USD/ngày so với 140 USD/giờ. Chính vì thế, các công ty bảo hiểm đã thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ từ những chiếc xe tưởng chừng như sẽ thành đống sắt vụn ở Mỹ.

Minh Nhật (Theo NPR)