Cách nấu lá sa kê tốt cho sức khỏe đường huyết, cao huyết áp

Lá sa kê từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường huyết và huyết áp. Việc sử dụng lá sa kê trong chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện sức khỏe đường huyết và kiểm soát cao huyết áp một cách tự nhiên và an toàn. Ảnh: Shutterstock. Lá sa kê chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, bao gồm flavonoid, phenol, và tanin, là những chất có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ mạch máu. Các chất flavonoid trong lá sa kê giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giảm viêm, và ổn định đường huyết thông qua việc tăng cường hoạt động của insulin. Ngoài ra, các chất tanin còn giúp giảm áp lực lên thành mạch máu, góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Việc sử dụng các chiết xuất từ thực vật giàu tanin có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Cách nấu lá sa kê để tối ưu hóa lợi ích: Để lá sa kê phát huy tác dụng tốt nhất đối với sức khỏe đường huyết và cao huyết áp, phương pháp nấu và liều lượng rất quan trọng. Một số cách nấu phổ biến và hiệu quả được các chuyên gia y tế khuyến nghị như sau: Nấu nước lá sa kê uống hàng ngày Nguyên liệu: 5–7 lá sa kê già (không bị sâu), 2 lít nước. Cách nấu: Rửa sạch lá sa kê, để ráo. Cắt nhỏ hoặc để nguyên lá, đun sôi với nước trong khoảng 15–20 phút. Khi nước chuyển màu vàng nhạt hoặc hơi nâu, tắt bếp, để nguội và uống trong ngày. Nước lá sa kê có thể được sử dụng như một thức uống thay nước lọc, hỗ trợ giảm đường huyết và duy trì huyết áp ổn định. Một nghiên cứu của National Institutes of Health (2020) cho thấy việc sử dụng nước sắc từ lá sa kê giúp giảm đường huyết đáng kể sau 4 tuần sử dụng ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.Kết hợp với các nguyên liệu khác Lá sa kê có thể nấu cùng với lá ổi non và râu ngô để tăng cường tác dụng lợi tiểu, hạ huyết áp, và giảm đường huyết. Nước uống này cũng được đề xuất bởi các chuyên gia y học cổ truyền Indonesia, quốc gia có nhiều nghiên cứu về lá sa kê. Lưu ý khi sử dụng lá sa kê: Dù lá sa kê mang lại nhiều lợi ích, cần lưu ý: Không uống quá nhiều: Liều lượng khuyến cáo là 1–2 cốc nước lá sa kê mỗi ngày để tránh gây tổn thương gan hoặc thận. Tham khảo ý kiến bác sĩ: Nếu bạn đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường hoặc cao huyết áp, việc dùng nước lá sa kê cần có sự đồng ý từ chuyên gia y tế để tránh tương tác thuốc. Một nghiên cứu từ Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine (2014) đã chỉ ra rằng các hợp chất chống oxy hóa trong lá sa kê có tác dụng bảo vệ các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan và thận, trước sự tổn hại do đường huyết cao và huyết áp cao. Điều này khẳng định tiềm năng của lá sa kê không chỉ trong y học cổ truyền mà còn trong y học hiện đại.