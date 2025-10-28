Cách một startup Trung Quốc chế tạo robot hình người rẻ hơn cả iPhone 17 Pro Max

Một startup Trung Quốc đang làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận về giá của robot hình người. Noetix Robotics, sau khi huy động được gần 300 triệu NDT (41 triệu USD) trong vòng gọi vốn Pre-B do Vertex Ventures dẫn đầu, đã trình làng Bumi - robot hình người có giá chỉ 9.998 NDT (khoảng 1.380 USD), rẻ hơn cả một chiếc iPhone 17 Pro Max.

Ở mức giá này, Bumi nằm trong phân khúc thiết bị điện tử tiêu dùng, ngang hàng với smartphone, laptop hoặc tai nghe cao cấp, thay vì thuộc nhóm robot công nghiệp có giá cao gấp 30 - 100 lần như ở Mỹ hay châu Âu.

Theo TechNode, Bumi đã nhanh chóng trở thành cái tên “gây bão” trong thị trường robot Trung Quốc. Chỉ trong 1 giờ sau khi mở bán, hơn 100 đơn hàng đã được đặt và 500 chiếc đầu tiên “cháy hàng” trong vòng 2 ngày trên sàn JD.com.