Cách mạng Tháng Tám với bài học xây dựng hệ thể chế trong kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, mà còn đặt nền móng xây dựng một thể chế quốc gia dân chủ, tiến bộ. Chính nền tảng ấy giúp Việt Nam giữ vững thành quả cách mạng, vượt qua thử thách và không ngừng phát triển.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng, trong bối cảnh dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình, đòi hỏi chúng ta không chỉ hướng tới tương lai, mà còn cần nhìn lại quá khứ để khai thác chiều sâu lịch sử, phát huy những bài học quý báu từ thực tiễn xây dựng thể chế sau Cách mạng Tháng Tám 1945, trong điều kiện lịch sử mới.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khóa I bầu ra. Hàng đầu, ở giữa là Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên phải là ông Nguyễn Văn Tố, bên trái là ông Huỳnh Thúc Kháng. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

Đặt nền móng cho một hệ thể chế quốc gia mới Nhìn lại thắng lợi cách đây 80 năm, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta khẩn trương xây dựng một hệ thể chế quốc gia độc lập, dân chủ Nhân dân toàn diện trên các lĩnh vực "dẫn dắt" quá trình kiến tạo, xây dựng xã hội mới và bảo vệ thành quả cách mạng.

Ngay sau ngày giành chính quyền, một trong những việc đầu tiên mà chính quyền cách mạng làm là đặt trọng tâm vào việc hình thành bộ máy quản trị từ Trung ương đến cơ sở, coi đây là nền tảng thiết yếu của thể chế dân chủ mới. Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu được thành lập. Bộ máy hành pháp bước đầu bao gồm các bộ.

Cùng với đó, khẩn trương tổ chức chính quyền ở địa phương theo nguyên tắc dân chủ Nhân dân. Ủy ban kháng chiến được thành lập ở các cấp xã, huyện, tỉnh, thực hiện chức năng quản lý hành chính, tổ chức kháng chiến, duy trì trật tự an ninh và cải thiện đời sống Nhân dân.

Các tổ chức đoàn thể cách mạng như Mặt trận Việt Minh, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, Hội Phụ nữ cứu quốc, Đoàn Thanh niên cứu quốc… trở thành các lực lượng nòng cốt hỗ trợ xây dựng và bảo vệ chính quyền Nhân dân, tạo sự gắn kết rộng rãi giữa Đảng, chính quyền, quần chúng.

"Việc thiết lập hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương được tiến hành khẩn trương và có bài bản, tạo điều kiện để đất nước bước vào giai đoạn mới với tư cách một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có thể chế rõ ràng", GS.TS Tạ Ngọc Tấn khẳng định.

Sắc lệnh số 63 ban hành ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định về việc tổ chức các Hội đồng Nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

GS.TS Tạ Ngọc Tấn nêu rõ, thời điểm đó, việc xây dựng hệ thống thiết chế quản trị từ Trung ương đến cơ sở được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn bó với Nhân dân, chịu sự kiểm tra giám sát của Nhân dân.