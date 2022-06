Cách ma cà rồng trở thành hiện tượng toàn cầu

Kể từ ngày 26/5/1897, Bá tước Dracula đã đạt được sự thống trị toàn cầu mà bất kỳ ma cà rồng nào cũng phải ghen tị. Liệu hiện giờ còn có ai chưa nghe đến cái tên Dracula? Và hẳn ai cũng đã từng xem ít nhất một bộ phim, có thể là bộ phim chuyển thể “Nosferatu” năm 1922 của FW Murnau, hoặc một trong những bộ phim của Universal vào những năm 1930, trong đó Bá tước Dracula đã chuyển đổi từ một con quái vật đáng sợ thành một quý tộc châu Âu nham hiểm, quyến rũ.



Hoặc có lẽ bạn lần đầu biết tới Bá tước Dracula như một kẻ săn mồi gầy gò, mắt đầy máu, thể hiện bởi Christopher Lee trong các bộ phim phát hành từ cuối những năm 1950 đến những năm 1970. Thậm chí có thể kể đến bộ phim Dracula năm 1992 do Francis Ford Coppola đạo diễn, trong đó bá tước ma cà rồng đắm chìm trong tình yêu khi truy đuổi cô gái Mina Harker, được Winona Ryder thủ vai.

Nhà văn Bram Stoker

Nhưng Bá tước Dracula không chỉ giới hạn trong văn học và điện ảnh. Ông ta đã và đang ở khắp mọi nơi, phổ biến như những con dơi đại diện cho ông. Dracula đã xuất hiện trong các cuốn truyện tranh, đặc biệt là tựa truyện tranh của riêng ông từ Marvel Comics vào những năm 1970, ông đã tham gia vô số phim truyền hình chuyển thể, bao gồm cả loạt phim năm 2020 của Mark Gatiss.



Ông đã được chuyển thể cho trẻ em trong phim hoạt hình Scooby-Doo và Bá tước Duckula và The Munsters. Ông đã xuất hiện trong các trò chơi điện tử trên thẻ bài và trong mọi phương tiện phổ biến nhất. Cuộc xâm lược văn hóa của ông gần như đã nuốt chửng tất cả.



Bá tước ma cà rồng cũng đã ăn trong máu của nhà văn Stoker, rất lâu trước khi ông ngồi xuống và đặt bút lên giấy để viết nó. Sinh năm 1847, ông Stoker lớn lên ở thị trấn ven biển Clontarf, ngay bên ngoài Dublin (Ireland), và chuyển đến London (Anh) vào năm 1878 để trở thành giám đốc kinh doanh tại Nhà hát Lyceum.



Sau đó, ông trở thành quản lý của ngôi sao sân khấu thời Victoria, Ngài Henry Irving và chuyển sang giới sân khấu, đồng thời nuôi dưỡng tham vọng sáng tác. Vào một ngày tháng 3/1890, ông đã viết vội một ý nghĩ bất chợt trên một mảnh giấy với dòng chữ viết tay gần như không đọc ra: “Chàng trai trẻ đi ra ngoài - nhìn thấy một cô gái đang muốn hôn anh ta không phải trên môi mà là cổ họng. Old Count can thiệp - đầy tức giận và phẫn nộ. Người đàn ông này thuộc về tôi và tôi muốn anh ấy”.



Nếu ghi chú rời rạc, viết nguệch ngoạc đó vào tháng 3/1890 là tiền đề cho nhân vật Dracula thì kỳ nghỉ của ông Stoker tới thị trấn ven biển Whitby ở phía Bắc Yorkshire vào tháng 7 năm đó đã giúp câu chuyện nổi tiếng của ông thực sự hiện hình. Whitby, tất nhiên, là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhà văn. Ông đắm mình trong thị trấn bên bờ biển, thăm các viện bảo tàng và thư viện, lang thang giữa những bia mộ của nghĩa trang St. Mary. Ông đã lắng nghe những người đánh cá và thủy quân lục chiến kể những câu chuyện về biển cả của họ.



Từ từ, hình ảnh Dracula bắt đầu hình thành trong đầu nhà văn. Ông Stoker đã chọn lọc những mẩu tin từ lịch sử và truyền thuyết và tập hợp tất cả chúng vào một cốt truyện mạch lạc. Ông được cho rằng đã gặp ông Armin Vambery, một nhà văn người Hungary, người đã kể cho ông nghe những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của mình trên dãy núi Carpathian khắc nghiệt. Người ta cũng cho rằng ông đã mượn tên bá tước ma cà rồng tiêu biểu của mình từ Vlad III Dracula, người cai trị thế kỷ 15 của Wallachia, một lãnh thổ thời Trung cổ ở Romania.



Cuốn tiểu thuyết của Stoker đã ngay lập tức thành công vang dội khi nó được xuất bản vào năm 1897. Vào đầu thế kỷ 20, tên của Dracula đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, cũng như tên của người tạo ra nhân vật, ông Bram Stoker. Trên thực tế, cả hai trở thành quen thuộc đối với một cậu bé tên Dacre vào năm 1970.