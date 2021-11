Cách ly F1 tại nhà: Hà Nội đang thận trọng hay rụt rè?

Your browser does not support the audio element.

Đã áp dụng từ lâu, vì sao vẫn gọi là "thí điểm"?

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Hà Nội cũng "mở cửa" trở lại các hoạt động, dịch vụ, thay đổi quy định kiểm soát người về từ các tỉnh thành nguy cơ cao, nguy cơ rất cao để từng bước giúp nền kinh tế được phục hồi.

Điều này cũng dẫn đến thực trạng Hà Nội xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng; số ca mắc gia tăng mạnh, nhưng cũng là điều đã được ngành y tế Hà Nội đã "dự đoán" được từ trước.

Sau hơn 4 tháng Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn thí điểm cách ly F1 tại nhà, thành phố Hà Nội mới bắt đầu triển khai thí điểm việc cách ly F1 tại nhà với 4 nhóm đối tượng ưu tiên (Ảnh: Trần Thanh).

Ngày 16/11 vừa qua, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang thay đổi hằng ngày và rất phức tạp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao UBND thành phố sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 (đủ điều kiện) tại nhà, giao chính quyền địa phương, tổ covid cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra, xác nhận bảo đảm đủ điều kiện, tổ chức cách ly theo hướng dẫn. Công tác triển khai phải chú trọng những tiêu chí hàng đầu là bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hà Nội thí điểm cách ly