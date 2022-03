Cách lấy lại tài khoản Instagram bị vô hiệu hóa hoặc bị tấn công

Nếu không tìm thấy bất kỳ thông báo nào, có một tùy chọn nữa để khắc phục trước khi quá muộn. Đó là yêu cầu một liên kết đăng nhập được gửi đến số điện thoại của bạn thay vì địa chỉ email. Tại màn hình đăng nhập, chạm vào Get help signing in (trên Android) hoặc Forgot password? (trên iOS). Sau đó, nhập số điện thoại để nhận liên kết đăng nhập tạm thời và làm theo hướng dẫn từ đó để lấy lại quyền truy cập.

Nếu thành công, bạn nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức và thu hồi quyền truy cập đã cấp cho bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào. Có thể, bạn sẽ thấy có thêm một số tài khoản lạ được thêm vào tính năng theo dõi, hãy hủy theo dõi các tài khoản này ngay sau khi đã lấy lại quyền truy cập và thiết lập bảo mật cho tài khoản của mình.

Trong trường hợp vẫn thất bại, bạn nên báo cáo cho bộ phận hỗ trợ của Instagram theo các bước dưới đây để lấy lại quyền truy vào tài khoản.

Trên màn hình đăng nhập, chạm vào Get help signing in (trên Android) hoặc Forgot password? (trên iOS).

Chỉ dành cho Android: Nhập tên người dùng, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn và nhấn Next.

Nhấn vào Need more help? và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cần gửi ảnh chụp chính mình đang giữ mã bảo mật để xác minh danh tính. Sau khi khôi phục được tài khoản, để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công lần nữa, hãy nhớ bật xác thực hai yếu tố càng sớm càng tốt hoặc nếu chưa sử dụng yếu tố này, đây chính là lúc bạn nên sử dụng nó.