Hộ chiếu là gì?
Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp cho công dân Việt Nam bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, và chứng minh quốc tịch, nhân thân.
Theo Điều 5, Thông tư số 63/2023/TT-BTC, từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 31-12-2025, lệ phí làm hộ chiếu online sẽ được giảm 10% so với mức trước đây. Sau đó từ ngày 1-1-2026, lệ phí làm hộ chiếu online sẽ trở lại mức ban đầu.
Cách làm hộ chiếu online mới nhất năm 2025
- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, sau đó bấm vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải.
- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (tức là tài khoản VNeID).
- Bước 3: Trên điện thoại, bạn hãy mở ứng dụng VNeID và đăng nhập để lấy mã xác thực, sau đó nhập ngược lại vào website cổng dịch vụ công Bộ Công an.
- Bước 4: Tại trang chủ, người dùng chỉ cần gõ từ khóa “hộ chiếu” vào khung tìm kiếm, và chọn dịch vụ tương ứng. Đơn cử như Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (thực hiện tại cấp trung ương hoặc cấp tỉnh), báo mất hộ chiếu… rồi nhấn Nộp hồ sơ.
- Bước 5: Trong trang mới hiện ra, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, tải lên ảnh chân dung nền trắng theo quy định, dung lượng dưới 2 MB. Để tránh bị trả hồ sơ về, người dùng nên xem kỹ quy chuẩn ảnh 4x6 cm để thực hiện cho đúng. Nếu hình ảnh đúng chuẩn, hệ thống sẽ hiển thị dòng chữ xanh lá cây và ngược lại.
- Bước 6: Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, người dân nên chọn nhận hộ chiếu qua bưu chính, sau đó điền địa chỉ tương ứng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên điền thêm số tài khoản, tên chủ tài khoản và ngân hàng để được hoàn tiền lại trong trường hợp xảy ra vấn đề.
- Bước 7: Đối với trường hợp gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn, bạn cần phải chụp ảnh trang 3 và tải lên, sau đó nộp lại hộ chiếu cũ sắp hết hạn về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương. Ví dụ như ở TP.HCM, người dùng có thể đến trực tiếp 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu để nộp hộ chiếu cũ (tại khu 2), hoặc gửi thông qua đường bưu điện.
- Bước 8: Khi hoàn tất, bạn sẽ được cấp một mã hồ sơ tương ứng. Để kiểm tra tiến độ cấp hộ chiếu, người dùng chỉ cần bấm vào menu Tra cứu hồ sơ ở phía trên, sau đó nhập mã hồ sơ tương ứng vào khung trống và nhấn Tra cứu.
Sau khi gửi hồ sơ vài ngày, bạn hãy kiểm tra lại tiến độ xử lý và đóng lệ phí (thông qua các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử…) để quá trình cấp hộ chiếu online được nhanh hơn.
Một số lưu ý khi làm hộ chiếu online
- Ảnh 4x6 cm phải đúng chuẩn nền trắng
- Nghề nghiệp không được ghi “làm việc tự do”, phải có địa chỉ nơi làm việc
- Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, không được bỏ trống
- Nếu gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn, bạn phải nộp lại hộ chiếu cũ cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đóng lệ phí, sau đó hồ sơ mới được tiếp nhận và xử lý.
Nhìn chung, quy trình đăng ký cấp hộ chiếu online cho người lớn và người dưới 14 tuổi không có quá nhiều khác biệt, ngoài việc cung cấp thêm thông tin của trẻ và ảnh chân dung tương ứng.
