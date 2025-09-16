Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp cho công dân Việt Nam bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, và chứng minh quốc tịch, nhân thân.

Theo Điều 5, Thông tư số 63/2023/TT-BTC, từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 31-12-2025, lệ phí làm hộ chiếu online sẽ được giảm 10% so với mức trước đây. Sau đó từ ngày 1-1-2026, lệ phí làm hộ chiếu online sẽ trở lại mức ban đầu.

Bảng lệ phí làm hộ chiếu online. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm hộ chiếu online mới nhất năm 2025