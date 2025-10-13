Cách khắc phục sự cố Wi-Fi trên iPhone và iPad đơn giản ai cũng làm được

Khi iPhone báo “đã kết nối” nhưng không tải được gì hoặc iPad cứ rớt Wi-Fi mỗi khi bạn di chuyển sang phòng khác - những sự cố Wi-Fi kiểu này tuy khó chịu nhưng thường không quá nghiêm trọng. Với một vài thao tác kiểm tra cơ bản, bạn có thể khôi phục kết nối mà không cần đến kỹ thuật viên.

Để khắc phục sự cố Wi-Fi trên iPhone và iPad, người dùng có thể kiểm tra các bước và sửa lỗi khá dễ dàng. Ảnh: HP

1. Kiểm tra các yếu tố cơ bản trước

Trước tiên, hãy xác định xem nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có đang bị gián đoạn không. Nhiều ISP hiện có trang hoặc ứng dụng hiển thị tình trạng mạng thời gian thực.

Đảm bảo router của bạn đã bật nguồn và tất cả dây cáp được cắm chắc chắn. Nếu bạn dùng thêm modem riêng hoặc hộp chuyển đổi quangcho kết nối cáp quang, hãy chắc rằng chúng cũng đang hoạt động.

Hãy di chuyển gần router hơn để loại trừ khả năng tín hiệu yếu. Bạn cũng có thể thử thiết bị khác như laptop hoặc TV thông minh để kiểm tra.

Nếu thiết bị đó cũng không vào mạng, rất có thể vấn đề nằm ở ISP chứ không phải iPhone hoặc iPad.

2. Đảm bảo bạn kết nối đúng mạng Wi-Fi

Nhiều người vô tình kết nối nhầm sang mạng hàng xóm hoặc mạng công cộng có tên gần giống.

Mở Cài đặt (Settings) > Wi-Fi, kiểm tra xem bạn có đang kết nối đúng mạng nhà mình không.

Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu, hãy nhập thật cẩn thận - Wi-Fi phân biệt chữ hoa và thường, chỉ sai một ký tự cũng khiến bạn không truy cập được.

Nếu bạn chắc chắn nhập đúng mà vẫn bị báo sai mật khẩu, hãy thử khởi động lại cả router và iPhone/iPad, rồi kết nối lại.

3. Kiểm tra các cài đặt quan trọng trên thiết bị

Đôi khi lỗi không nằm ở router mà do cài đặt trong iPhone hoặc iPad.