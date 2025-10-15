Cách khắc phục lỗi Apple CarPlay liên tục ngắt kết nối trên ô tô

Hệ thống Apple CarPlay đang dần trở thành “trợ lý công nghệ” không thể thiếu trên ô tô hiện đại. Việc kết nối iPhone với màn hình giải trí giúp người lái sử dụng bản đồ, gọi điện, nhắn tin, nghe nhạc hay điều khiển bằng Siri một cách an toàn.

Có nhiều nguyên nhân khiến kết nối Apple CarPlay trên ô tô bị gián đoạn liên tục. Ảnh: Bimmer-tech

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều người dùng than phiền về tình trạng Apple CarPlay hay bị mất kết nối, đang dùng thì tự thoát, không nhận thiết bị hoặc báo lỗi liên tục. Điều này gây khó chịu, thậm chí nguy hiểm nếu đang sử dụng CarPlay để dẫn đường khi lái xe. Sự cố khó chịu này thực tế lại khá phổ biến và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Vậy vì sao Apple CarPlay liên tục ngắt kết nối ngẫu nhiên và làm thế nào để khắc phục triệt để tình trạng này? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có câu trả lời.

Vì sao Apple CarPlay hay bị mất kết nối?