Cách hủy số điện thoại khỏi danh sách của Truecaller

Bước 3: Chọn tùy chọn Settings (Cài đặt).

Bước 4: Chọn Privacy Center (Trung tâm bảo mật).

Bước 5: Bấm nút Deactivate Account (Hủy kích hoạt tài khoản).

Bước 6: Bạn sẽ thấy hai tùy chọn gồm Keep My Data (Giữ dữ liệu của tôi) và Delete My Data (Xóa dữ liệu của tôi). Hãy chọn Delete My Data nếu bạn muốn Truecaller xóa vĩnh viễn mọi thứ liên quan đến tài khoản của mình.

Bước 7: Bấm nút Deactivate Account (Hủy kích hoạt tài khoản) thêm một lần nữa và Truecaller sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Cách hủy đăng ký số điện thoại khỏi Truecaller qua trang web

Sau khi hủy kích hoạt tài khoản Truecaller từ ứng dụng Android hoặc iOS, bạn có thể truy cập vào trang web chính thức của hãng này và hủy đăng ký số điện thoại khỏi cơ sở dữ liệu của họ.

Bước 1: Truy cập vào cổng hủy đăng ký của Truecaller tại địa chỉ sau.

Bước 2: Nhập số điện thoại vào ô Phone number và chọn mã quốc gia tương ứng.

Bước 3: Nhập mã xác nhận (captcha) và bấm nút Unlist.

Bước 4: Bấm nút Unlist ở hộp thoại xác nhận.