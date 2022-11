Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Thiếu tướng Bùi Bé Tư

Ngày 30/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét và thi hành kỷ luật Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư (bên trái) và Đại tá Nguyễn Thượng Lễ bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Ảnh: VOV).

Ban Bí thư khẳng định, vi phạm của Thiếu tướng Bùi Bé Tư và Đại tá Nguyễn Thượng Lễ đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Công an và lực lượng Bộ đội Biên phòng.