Cách giúp con trẻ học an toàn giao thông hiệu quả

Bên cạnh đó, điều quan trọng là yêu cầu trẻ đi vệ sinh trước khi lên xe. Cha mẹ cũng hãy đảm bảo mình đã sẵn sàng lái xe. Đó có thể là ngủ một giấc thật ngon, hay không chạy quá tốc độ hoặc bỏ qua thời gian nghỉ ngơi.

Trước khi bắt đầu lái xe cùng trẻ em, hãy đảm bảo rằng, cha mẹ đã chuẩn bị loại ghế an toàn phù hợp với lứa tuổi của con. Kiểm tra xem ghế ngồi trên ô tô đã được lắp đặt đúng cách chưa. Đồng thời, hãy để mọi đồ vật không cần thiết vào cốp xe - nơi chúng không gây nguy hiểm nếu người lái phanh gấp.

Phụ huynh hãy đảm bảo con được an toàn đúng cách bằng ghế ô tô dành cho trẻ em và dây an toàn. Cần lưu ý kích hoạt khóa an toàn cho trẻ em để ngăn việc mở cửa từ bên trong xe. Ngoài ra, các cha mẹ hãy đặt mọi thứ trẻ có thể cần trong tầm với khi ngồi trên xe, như chai nước. Nếu là ngày nắng, hãy đặt các tấm che trên cửa sổ để trẻ không bị quá nóng hoặc khó chịu vì ánh sáng Mặt trời.

Khi trẻ đã ngồi ổn định ở ghế ô tô hoặc thắt dây an toàn, phụ huynh hãy khen con vì sự hỗ trợ của trẻ. Kiểm tra xem mọi người đã thắt dây an toàn chưa và nói những câu như: “Bây giờ mọi người đã thắt dây an toàn. Chúng ta sẵn sàng bắt đầu”.