Cách giúp con không bị 'mắc kẹt' giữa rừng kiến thức

Chuyên gia Mạnh Linh nêu ví dụ cụ thể từ việc dạy con của mình: Tôi dạy con làm việc nhà. Các việc không khó đối với đứa trẻ 9 tuổi nhưng con đã đưa ra hàng loạt câu hỏi “tại sao” để thoái thác.

Các câu hỏi đó xuất phát từ việc con không hiểu được ý nghĩa của giúp mẹ việc nhà. Vì thế, tôi đã có vài trải nghiệm vui với cậu con trai nhỏ. Chúng tôi đi chơi, đi ăn, đi trung tâm thương mại… nơi mà con có thể muốn được tự do làm thứ con muốn. Nhưng tôi liên tục giữ con bên mình. Tôi liên tục lặp lại cho đến khi cậu con trai nhỏ tỏ thái độ khó chịu. Cậu hỏi tôi “sao mẹ không để con tự do?”. Lúc đó là cơ hội để tôi nói chuyện với con về sự tự do, điều kiện để có tự do.

Việc nấu cơm, chăm sóc bản thân cũng vậy… khi con tập và làm tốt thì con có thể tự đi cắm trại với bạn bè, con có thể có những cuộc đi trải nghiệm xa ổn thỏa và thú vị. Mẹ sẽ không cần lo lắng cho con nữa. Cũng như khi con có kiến thức và vận dụng nó, biến thành tri thức của mình, con có thể tự do làm mọi điều mình muốn và có được thành công.

Với góc độ một nhà giáo, cô Ngọc Anh cho rằng: Cần làm nổi bật vai trò của tri thức: Tự học, tự thực hành là tự nâng tầm hiểu biết, nâng cao sức mạnh và giá trị bản thân. Phải biết cách biến các thông tin thành kiến thức và không ngừng trau dồi để các kiến thức trở thành tri thức.

Khi học sinh biết giá trị và mức độ của thông tin, sẽ giúp định hướng và đào sâu kiến thức. Cần lưu ý để cho học sinh đủ thời gian chiêm nghiệm và ứng dụng các thông tin được tiếp nhận một cách từ từ và khoa học nhất, mới có thể giúp chuyển hóa thông tin thành tri thức thực sự.

“Hãy tạo cơ hội cho trẻ quan sát cuộc sống để “soi” lại kiến thức sách vở. Ngày nay, chúng ta đang thực hiện giáo dục trải nghiệm, giáo dục phát triển năng lực phẩm chất… theo đặt hàng của xã hội và thời đại. Hãy nhấn mạnh với trẻ, nếu không tự trau dồi kỹ năng, vun bồi kiến thức sẽ sớm thành lạc hậu. Người mù chữ của thế kỷ 21 không phải là người không biết đọc, mà là người không biết vận dụng tri thức để tạo ra giá trị cho xã hội” – cô Ngọc Anh nêu quan điểm.

Cũng theo cô Ngọc Anh, hãy dạy trẻ cảnh giác với các thông tin, không nên tin điều gì đó quá. Đừng bám vào các nguồn tin hỗn tạp hay trào lưu mà chỉ tin khi đưa vào vận dụng, thực hành - khi các thông tin, kiến thức được kiểm chứng bằng chính những trải nghiệm cá nhân. Điều này giúp trẻ không bị “mắc kẹt” vào tri thức, rộng bước tới thành công.