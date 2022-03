Cách giặt quần áo đen "chuẩn xịn" giúp giữ trang phục luôn bền màu, đẹp sang như mới

6. Lộn trái quần áo đen khi giặt

Những bề mặt vải tiếp xúc càng trực tiếp với các chất tẩy rửa, nước, máy giặt… thì bề mặt vải đó sẽ càng bị bào mòn nhanh. Vì thế, khi giặt quần áo đen để hạn chế sự phai màu, bạn nên lộn trái quần áo lại để bề mặt vải tiếp xúc với máy giặt, chất tẩy rửa, nước… là mặt trong của quần áo. Nhờ đó, màu đen ở mặt ngoài quần áo sẽ được duy trì lâu hơn. Ngoài ra, để giảm sự tiếp xúc, ma sát của quần áo với nhau và với máy giặt, nước… Bạn nên gài các nút áo, nút quần, kéo khóa quần, áo đen, cuộn chúng lại.

7. Không giặt quần áo đen bằng nước nóng

Nước nóng có xu hướng làm thuốc nhuộm dễ bong ra khỏi sợi vải, làm phai màu quần áo đen rất nhanh. Do đó, bạn không nên giặt quần áo đen với nước nóng, hãy sử dụng nước lạnh sẽ giữ màu quần áo tốt hơn. Chế độ lí tưởng nhất để bạn giặt đố đen đó là từ 15.6 độ C đến 26.7 độ C và không nóng nhé.

8. Sử dụng giấm khi xả quần áo

Giấm có tác dụng rất tốt trong nhiệm vụ giữ màu nhuộm vải nên nhiều người đã thay thế việc sử dụng nước xả vải bằng giấm. Để sử dụng nguyên liệu này một cách hiệu quả, bạn hãy thêm khoảng 250ml giấm trắng trong quá trình xả vải, vừa giúp cho quần áo đen bền màu vừa còn làm mềm vải giúp bạn. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng giấm cho mục đích này bao giờ cũng đừng lo lắng về mùi giấm lưu lại trên quần áo vì nó sẽ nhanh chóng bay hơi và biến mất trong quá trình xả và phơi quần áo.