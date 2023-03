Cách đơn giản chọn mua trứng vịt lộn ngon và bổ dưỡng nhất, tránh mua phải trứng già và ung

Vì sao nên mua trứng vịt lộn non, tránh mua quả già

Trứng vịt lộn muốn ngon, bổ dưỡng phải là loại trứng non và mới. Lúc này phần cùi dừa của trứng cũng nhỏ và mềm ăn rất ngon và dễ ăn. Còn khi khi trứng già, phần cùi dừa to và cứng chiếm phần lớn trong quả trứng. Phần con hình thành rõ nét với nhiều lông non vừa kém dinh dưỡng vừa khó ăn. Hơn nữa, trứng già khi luộc rất dễ bị nổ. Vì thế, khi bạn muốn ăn trứng vịt lộn cần biết cách để phân biệt trứng non và già trước khi mua nhé.

Cách chọn trứng vịt lộn non, ngon

Cảm nhận độ nặng, nhẹ của trứng

Phương pháp đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng để phân biệt quả trứng vịt lộn non hay già đó chính là cầm trứng trên tay.

Nếu bạn có cảm giác chắc, nặng tay thì đây là những quả trứng non nhiều nước, có đầy đủ lòng trắng và đỏ. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy nhẹ tay thì đây là trứng đã hình thành vịt con, trứng già và phần lòng đỏ rất ít.



Lắc trứng để cảm nhận

Thông thường, phần lòng trắng và đỏ của trứng mới đều rất đặc nên khi lắc quả trứng bạn sẽ không nghe thấy tiếng chuyển động.

Ngược lại, đối với trứng cũ, do vịt con đã thành hình nên khoảng trống phía trên rộng, bạn lắc sẽ nghe thấy tiếng động phát ra.

Nếu thích ăn trứng vịt lộn già thì bạn nên chọn mua những quả có khoảng trống rộng ở một đầu. Hoặc chọn quả trứng vịt lộn trông đầy hơn và có khoảng trống nhỏ nếu bạn thích ăn những quả non nhé.



Soi trứng dưới ánh sáng