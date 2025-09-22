Cách độc đáo Trung Quốc dùng để thử trọng tải cho 'siêu cầu' cao nhất thế giới

22/09/2025 09:56

Cuối tháng 9, Trung Quốc sẽ chính thức đưa vào vận hành cầu Huajiang Grand Canyon ở tỉnh Quý Châu, sau khi hoàn thành một loạt các đợt kiểm tra về mặt kỹ thuật.