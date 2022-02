Cách đổ xăng để tiết kiệm tiền khi giá nhiên liệu cao kỷ lục

Mặt khác, giữa các trụ bơm thường xảy ra sai số nên bạn có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, trước khi bơm nhiên liệu, hãy yêu cầu nhân viên đưa đồng hồ về “0”.

Luôn quan sát kỹ đồng hồ khi bơm xăng

Không ít trường hợp nhân viên cây xăng “giở trò”, khách hàng không để ý khiến bơm xăng bị thiếu dầu. Vì vậy, khi bơm xăng, bạn phải luôn theo dõi đồng hồ đo của cây xăng. Điều này sẽ giúp bạn phát hiện kịp thời nếu có dấu hiệu lừa đảo.

Có nên đổ đầy bình xăng ô tô?

Theo các chuyên gia, đổ đầy bình xăng ô tô sẽ gây áp lực không cần thiết lên bình chứa. Chưa kể nhiệt độ có thể làm xăng bị giãn nở.

Xăng có đặc tính dễ bay hơi. Để hạn chế xăng thoát hơi ra ngoài, các nhà sản xuất ô tô bố trí một bầu lọc than hoạt tính giúp thu gom hơi xăng và đưa chúng trở lại vào buồng đốt.

Nếu đổ xăng đầy bình, hệ thống thu hồi hơi xăng sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Bởi khi này bầu lọc than hoạt tính phải hút nhiên liệu lỏng. Bên cạnh đó, xăng đầy bình còn dễ làm giảm tuổi thọ các linh kiện do không có chỗ cho không khí bay hơi. Do đó không nên đổ xăng quá đầy bình để các tránh lãng phí không cần thiết.