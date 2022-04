Cách để yêu người đàn ông tài giỏi, đào hoa

“Tao quan niệm thế này, hắn ta tài giỏi như vậy, bảnh bao như vậy, đương nhiên là không thiếu cô gái đẹp đẽ, chân dài thứ thiệt muốn gần bên. Nhưng tao để hắn được tự do trong khuôn khổ, cho hắn một khoảng vừa đủ để dù có đi bất cứ nơi đâu, hắn vẫn muốn quay về.

Cũng đừng bao giờ thử đàn ông. Lòng dạ ai cũng thế, chỉ là giấy mà thôi. Vì là giấy, nên đừng bao giờ đi thử. Bởi thử xong rồi, nước mắt có cuốn trôi, nỗi đau có gột rửa? Vì là giấy, nên thay vì làm phép thử, hãy nâng niu gìn giữ, hãy ân cần trân trọng để an toàn trước những ngọn lửa nắng nóng lúc trưa hè và cơn mưa xối xả lúc giao mùa. Vì là giấy nên xấu đẹp là do người cầm cây cọ, vẽ nên hình gì thì là hình đó. Bình yên hay ân oán do ngón tay ấn cọ mà thôi…”.

“Ôi Mụ đúng là triết gia rồi, khà khà…”.

Cả bọn cười vang, ngẫm nghĩ, có lẽ Mụ đúng. Cuộc sống chẳng phải tơ lụa, không có đôi lứa nào đi đến trọn vẹn mà không trải qua sóng gió. Không có quả ngọt nào mà không trải qua thời đắng cay. Không có cầu vồng nào mà chẳng trải qua cơn mưa.

Tình cảm sâu nặng là khi đi qua thời điểm say đắm thuở ban đầu, tiếp đó có những thứ lớn hơn cả tình yêu. Đó là khi hai trái tim đủ bao dung và hiểu nhau để giữ cho mối quan hệ bền vững bằng một từ duy nhất là chữ “Nghĩa”.

Và vì vậy Mụ chẳng bao giờ tự đầy đọa mình bằng cách dấn sâu bên trong góc khuất người người đàn ông để “bới lông tìm vết”. Với Mụ, giữ người mình yêu chẳng khác nào câu nói muôn thuở “lạt mềm buộc chặt”.

Quan niệm như thế và sống theo phương châm ấy nên sau nhiều năm chung sống, giờ Mụ vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình an trong cuộc đời vì vẫn luôn có người đàn ông mà Mụ yêu thương bên cạnh sớm hôm.