Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông và danh sách tên bão chính thức 2025

26/09/2025 12:30

Khám phá quy tắc đặt tên các cơn bão ở Biển Đông, danh sách 10 tên bão do Việt Nam đề xuất và bảng tên bão quốc tế chính thức cho năm 2025.

Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông là một quy trình thú vị, giúp theo dõi và cảnh báo hiệu quả. Mỗi khi một cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, chúng ta thường nghe đến hai tên gọi: Một là "bão số..." và một là tên quốc tế (ví dụ: bão Wipha). Vậy quy trình đặt tên các cơn bão này diễn ra như thế nào và đâu là danh sách tên bão dự kiến cho năm 2025? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Quy tắc đặt tên bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương

Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông tuân theo các quy định quốc tế để đảm bảo tính nhất quán và dễ theo dõi. Dưới đây là những quy tắc chính:﻿

  • Ai chịu trách nhiệm đặt tên? Việc đặt tên cho các cơn bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông được điều phối bởi Ủy ban Bão của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) là đơn vị được WMO ủy quyền để chính thức gán tên cho các cơn bão khi một áp thấp nhiệt đới mạnh lên đạt chuẩn.
  • Tên bão được lấy từ đâu? Danh sách tên bão được đóng góp bởi 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên trong khu vực, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam.... Mỗi thành viên đề xuất 10 cái tên, tạo thành một danh sách tổng cộng 140 tên.
  • Quy trình đặt tên tuần tự: 140 tên này được chia thành 5 cột và được sử dụng một cách tuần tự, xoay vòng. Khi tên cuối cùng trong danh sách được dùng, hệ thống sẽ quay trở lại từ đầu.﻿
image-58_202507230916016664.jpg
Quy tắc đặt tên bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương

2. 10 tên bão do Việt Nam đề xuất

Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia tích cực vào việc đặt tên bão, với các tên mang đậm bản sắc văn hóa và thiên nhiên. Dưới đây là danh sách 10 tên bão do Việt Nam đề xuất, được sử dụng trong hệ thống quốc tế:

  • Son-Tinh (Sơn Tinh)
  • Co-may (Cỏ May)
  • Bavi (Ba Vì)
  • Luc-Binh (Lục Bình)
  • Sonca (Sơn Ca)
  • Trami (Trà Mi)
  • Halong (Hạ Long)
  • Bang-lang (Bằng Lăng)
  • Songda (Sông Đà)
  • Saobien (Sao Biển - tên mới dự kiến)
image-59_202507230918229612.jpg
10 tên bão do Việt Nam đề xuất

3. Mỗi tên bão do quốc gia nào đề xuất?

Danh sách tên bão quốc tế được hình thành từ sự đóng góp của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi quốc gia đề xuất 10 tên, thường dựa trên văn hóa, thiên nhiên hoặc các yếu tố đặc trưng của đất nước mình. Điều này giúp danh sách trở nên đa dạng và dễ nhận biết.

Dưới đây là bảng tổng hợp các tên bão theo quốc gia đề xuất (dựa trên danh sách chính thức của WMO và JMA, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái quốc gia).

Quốc gia / Vùng lãnh thổCác tên bão do quốc gia đề xuất
Cambodia Damrey, Kong-rey, Nakri, Krovanh, Trases, Ong-mang, Muifa, Merbok, Nanmadol, Talas
China Tianma, Yinxing, Toraji, Man-yi, Usagi, Pabuk, Wutip, Sepat, Mun, Danas
DPR Korea Kirogi, Yun-yeung, Koinu, Bolaven, Sanba, Jelawat, Ewiniar, Maliksi, Gaemi, Prapiroon
Hong Kong Maria, Son-Tinh, Ampil, Wukong, Jongdari, Shanshan, Yagi, Leepi, Bebinca, Pulasan
Japan Soulik, Cimaron, Jebi, Krathon, Barijat, Trami, Halong, Matmo, Bualoi, Neoguri
Lao PDR Ragasa, Narra, Saudel, Nangka, Peilou, Chan-hom, Kujira, Dolphin, Noul, Haishen
Macao Maysak, Bavi, Higos, Mekkhala, Jangmi, Hagupit, Sinlaku, Nuri, Penha, Nokaen
Malaysia Koto, Fung-wong, Kalmaegi, Fengshen, Nakri, Kong-rey, Damrey, Trases, Krovanh, Dujuan
Micronesia Surigae, Choi-wan, Koguma, Champi, In-fa, Cempaka, Nepartak, Lupit, Mirinae, Nida
Philippines Omais, Luc-Binh, Chanthu, Dianmu, Mindulle, Lionrock, Tokei, Namtheun, Malou, Nyatoh
RO Korea Sarbul, Amuyao, Gosari, Chaba, Aere, Songda, Saobien, (tên mới), Bang-lang, Etau
Thailand Atsani, Gaenari, Narra, Saudel, Nangka, Peilou, Chan-hom, Kujira, Dolphin, Noul
USA Haishen, Maysak, Bavi, Higos, Mekkhala, Jangmi, Hagupit, Sinlaku, Nuri, Penha
Viet Nam Son-Tinh, Co-may, Bavi, Luc-Binh, Sonca, Trami, Halong, Bang-lang, Songda, Saobien

Lưu ý: Danh sách này được sắp xếp theo quốc gia để dễ theo dõi. Mỗi quốc gia đề xuất 10 tên, và chúng được sử dụng luân phiên trong hệ thống xoay vòng của WMO.

image-60_202507230919072971.jpg
Mỗi tên bão do quốc gia nào đề

4. Danh sách tên bão quốc tế chính thức cho năm 2025

Danh sách tên bão quốc tế cho năm 2025 được sử dụng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông. Để dễ theo dõi, danh sách 140 tên bão được chia thành 5 cột. Các tên sẽ được lấy lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới của Cột I, sau khi hết Cột I sẽ chuyển sang đầu Cột II, và cứ thế tiếp tục cho đến hết Cột V. Khi hết danh sách, hệ thống sẽ quay trở lại từ đầu Cột I.

Cột ICột IICột IIICột IVCột V
Damrey Kong-rey Nakri Krovanh Trases
Tianma Yinxing Fengshen Dujuan Mulan
Kirogi Toraji Kalmaegi Surigae Meari
Yun-yeung Man-yi Fung-wong Choi-wan Tsing-ma
Koinu Usagi Koto Koguma Tokage
Bolaven Pabuk Nokaen Champi Muifa
Sanba Wutip Penha In-fa Merbok
Jelawat Sepat Nuri Cempaka Nanmadol
Ewiniar Mun Sinlaku Nepartak Talas
Maliksi Danas Hagupit Lupit Hodu
Gaemi Nari Jangmi Mirinae Kulap
Prapiroon Wipha Mekkhala Nida Roke
Maria Francisco Higos Omais Sonca
Son-Tinh Co-may Bavi Luc-Binh Nesat
Ampil Krosa Maysak Chanthu Haitang
Wukong Bailu Haishen Dianmu Jamjari
Jongdari Podul Noul Mindulle Banyan
Shanshan Lingling Dolphin Lionrock Yamaneko
Yagi Kajiki Kujira Tokei Pakhar
Leepi Nongfa Chan-hom Namtheun Sanvu
Bebinca Peipah Peilou Malou Mawar
Pulasan Tapah Nangka Nyatoh Guchol
Soulik Mitag Saudel Sarbul Talim
Cimaron Ragasa Narra Amuyao Bori
Jebi Neoguri Gaenari Gosari Khanun
Krathon Bualoi Atsani Chaba Lan
Barijat Matmo Etau Aere Saobien
Trami Halong Bang-lang Songda (tên mới)
image-61_202507230920220125.jpg
Danh sách tên bão quốc tế chính thức cho năm 2025

5. Giải đáp các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông thường gây tò mò cho nhiều người. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến:

Tên "bão số..." và tên quốc tế khác nhau như thế nào?

Tên "bão số..." (ví dụ: bão số 3) là cách định danh của Việt Nam, cho biết đây là cơn bão thứ mấy hoạt động trên khu vực Biển Đông trong năm. Trong khi đó, tên quốc tế (ví dụ: Wipha) được dùng để nhận dạng bão trên phạm vi toàn cầu.

Khi nào một tên bão bị "khai tử"?

Nếu một cơn bão gây ra thiệt hại quá lớn về người và của, tên gọi của nó sẽ bị loại khỏi danh sách và được thay thế bằng một tên khác do quốc gia đề xuất tên đó lựa chọn.

Tại sao cần phải đặt tên cho bão?

Việc đặt tên giúp các cơ quan khí tượng, truyền thông và người dân dễ dàng nhận dạng, theo dõi và trao đổi thông tin về một cơn bão cụ thể một cách nhanh chóng, chính xác, đặc biệt khi có nhiều cơn bão hoạt động cùng lúc.

image-62_202507230921295286.jpg
Giải đáp các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông là một phần quan trọng trong công tác dự báo và ứng phó thiên tai. Với danh sách tên bão 2025 đã được cập nhật, hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này. Hãy theo dõi chuyên trang Kinh nghiệm hay để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về thời tiết và môi trường nhé.

Nguồn: MXH﻿

