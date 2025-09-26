Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông và danh sách tên bão chính thức 2025

Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông là một quy trình thú vị, giúp theo dõi và cảnh báo hiệu quả. Mỗi khi một cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, chúng ta thường nghe đến hai tên gọi: Một là "bão số..." và một là tên quốc tế (ví dụ: bão Wipha). Vậy quy trình đặt tên các cơn bão này diễn ra như thế nào và đâu là danh sách tên bão dự kiến cho năm 2025? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Quy tắc đặt tên bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương

Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông tuân theo các quy định quốc tế để đảm bảo tính nhất quán và dễ theo dõi. Dưới đây là những quy tắc chính:﻿

Ai chịu trách nhiệm đặt tên? Việc đặt tên cho các cơn bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông được điều phối bởi Ủy ban Bão của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) là đơn vị được WMO ủy quyền để chính thức gán tên cho các cơn bão khi một áp thấp nhiệt đới mạnh lên đạt chuẩn.

Tên bão được lấy từ đâu? Danh sách tên bão được đóng góp bởi 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên trong khu vực, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam.... Mỗi thành viên đề xuất 10 cái tên, tạo thành một danh sách tổng cộng 140 tên.

Quy trình đặt tên tuần tự: 140 tên này được chia thành 5 cột và được sử dụng một cách tuần tự, xoay vòng. Khi tên cuối cùng trong danh sách được dùng, hệ thống sẽ quay trở lại từ đầu.﻿

Quy tắc đặt tên bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương

2. 10 tên bão do Việt Nam đề xuất

Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia tích cực vào việc đặt tên bão, với các tên mang đậm bản sắc văn hóa và thiên nhiên. Dưới đây là danh sách 10 tên bão do Việt Nam đề xuất, được sử dụng trong hệ thống quốc tế: