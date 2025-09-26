Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông và danh sách tên bão chính thức 2025

Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông là một quy trình thú vị, giúp theo dõi và cảnh báo hiệu quả. Mỗi khi một cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, chúng ta thường nghe đến hai tên gọi: Một là "bão số..." và một là tên quốc tế (ví dụ: bão Wipha). Vậy quy trình đặt tên các cơn bão này diễn ra như thế nào và đâu là danh sách tên bão dự kiến cho năm 2025? Hãy cùng tìm hiểu nhé!
1. Quy tắc đặt tên bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương
Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông tuân theo các quy định quốc tế để đảm bảo tính nhất quán và dễ theo dõi. Dưới đây là những quy tắc chính:
- Ai chịu trách nhiệm đặt tên? Việc đặt tên cho các cơn bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông được điều phối bởi Ủy ban Bão của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) là đơn vị được WMO ủy quyền để chính thức gán tên cho các cơn bão khi một áp thấp nhiệt đới mạnh lên đạt chuẩn.
- Tên bão được lấy từ đâu? Danh sách tên bão được đóng góp bởi 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên trong khu vực, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam.... Mỗi thành viên đề xuất 10 cái tên, tạo thành một danh sách tổng cộng 140 tên.
- Quy trình đặt tên tuần tự: 140 tên này được chia thành 5 cột và được sử dụng một cách tuần tự, xoay vòng. Khi tên cuối cùng trong danh sách được dùng, hệ thống sẽ quay trở lại từ đầu.
2. 10 tên bão do Việt Nam đề xuất
Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia tích cực vào việc đặt tên bão, với các tên mang đậm bản sắc văn hóa và thiên nhiên. Dưới đây là danh sách 10 tên bão do Việt Nam đề xuất, được sử dụng trong hệ thống quốc tế:
- Son-Tinh (Sơn Tinh)
- Co-may (Cỏ May)
- Bavi (Ba Vì)
- Luc-Binh (Lục Bình)
- Sonca (Sơn Ca)
- Trami (Trà Mi)
- Halong (Hạ Long)
- Bang-lang (Bằng Lăng)
- Songda (Sông Đà)
- Saobien (Sao Biển - tên mới dự kiến)
3. Mỗi tên bão do quốc gia nào đề xuất?
Danh sách tên bão quốc tế được hình thành từ sự đóng góp của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi quốc gia đề xuất 10 tên, thường dựa trên văn hóa, thiên nhiên hoặc các yếu tố đặc trưng của đất nước mình. Điều này giúp danh sách trở nên đa dạng và dễ nhận biết.
Dưới đây là bảng tổng hợp các tên bão theo quốc gia đề xuất (dựa trên danh sách chính thức của WMO và JMA, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái quốc gia).
|Quốc gia / Vùng lãnh thổ
|Các tên bão do quốc gia đề xuất
|Cambodia
|Damrey, Kong-rey, Nakri, Krovanh, Trases, Ong-mang, Muifa, Merbok, Nanmadol, Talas
|China
|Tianma, Yinxing, Toraji, Man-yi, Usagi, Pabuk, Wutip, Sepat, Mun, Danas
|DPR Korea
|Kirogi, Yun-yeung, Koinu, Bolaven, Sanba, Jelawat, Ewiniar, Maliksi, Gaemi, Prapiroon
|Hong Kong
|Maria, Son-Tinh, Ampil, Wukong, Jongdari, Shanshan, Yagi, Leepi, Bebinca, Pulasan
|Japan
|Soulik, Cimaron, Jebi, Krathon, Barijat, Trami, Halong, Matmo, Bualoi, Neoguri
|Lao PDR
|Ragasa, Narra, Saudel, Nangka, Peilou, Chan-hom, Kujira, Dolphin, Noul, Haishen
|Macao
|Maysak, Bavi, Higos, Mekkhala, Jangmi, Hagupit, Sinlaku, Nuri, Penha, Nokaen
|Malaysia
|Koto, Fung-wong, Kalmaegi, Fengshen, Nakri, Kong-rey, Damrey, Trases, Krovanh, Dujuan
|Micronesia
|Surigae, Choi-wan, Koguma, Champi, In-fa, Cempaka, Nepartak, Lupit, Mirinae, Nida
|Philippines
|Omais, Luc-Binh, Chanthu, Dianmu, Mindulle, Lionrock, Tokei, Namtheun, Malou, Nyatoh
|RO Korea
|Sarbul, Amuyao, Gosari, Chaba, Aere, Songda, Saobien, (tên mới), Bang-lang, Etau
|Thailand
|Atsani, Gaenari, Narra, Saudel, Nangka, Peilou, Chan-hom, Kujira, Dolphin, Noul
|USA
|Haishen, Maysak, Bavi, Higos, Mekkhala, Jangmi, Hagupit, Sinlaku, Nuri, Penha
|Viet Nam
|Son-Tinh, Co-may, Bavi, Luc-Binh, Sonca, Trami, Halong, Bang-lang, Songda, Saobien
Lưu ý: Danh sách này được sắp xếp theo quốc gia để dễ theo dõi. Mỗi quốc gia đề xuất 10 tên, và chúng được sử dụng luân phiên trong hệ thống xoay vòng của WMO.
4. Danh sách tên bão quốc tế chính thức cho năm 2025
Danh sách tên bão quốc tế cho năm 2025 được sử dụng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông. Để dễ theo dõi, danh sách 140 tên bão được chia thành 5 cột. Các tên sẽ được lấy lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới của Cột I, sau khi hết Cột I sẽ chuyển sang đầu Cột II, và cứ thế tiếp tục cho đến hết Cột V. Khi hết danh sách, hệ thống sẽ quay trở lại từ đầu Cột I.
|Cột I
|Cột II
|Cột III
|Cột IV
|Cột V
|Damrey
|Kong-rey
|Nakri
|Krovanh
|Trases
|Tianma
|Yinxing
|Fengshen
|Dujuan
|Mulan
|Kirogi
|Toraji
|Kalmaegi
|Surigae
|Meari
|Yun-yeung
|Man-yi
|Fung-wong
|Choi-wan
|Tsing-ma
|Koinu
|Usagi
|Koto
|Koguma
|Tokage
|Bolaven
|Pabuk
|Nokaen
|Champi
|Muifa
|Sanba
|Wutip
|Penha
|In-fa
|Merbok
|Jelawat
|Sepat
|Nuri
|Cempaka
|Nanmadol
|Ewiniar
|Mun
|Sinlaku
|Nepartak
|Talas
|Maliksi
|Danas
|Hagupit
|Lupit
|Hodu
|Gaemi
|Nari
|Jangmi
|Mirinae
|Kulap
|Prapiroon
|Wipha
|Mekkhala
|Nida
|Roke
|Maria
|Francisco
|Higos
|Omais
|Sonca
|Son-Tinh
|Co-may
|Bavi
|Luc-Binh
|Nesat
|Ampil
|Krosa
|Maysak
|Chanthu
|Haitang
|Wukong
|Bailu
|Haishen
|Dianmu
|Jamjari
|Jongdari
|Podul
|Noul
|Mindulle
|Banyan
|Shanshan
|Lingling
|Dolphin
|Lionrock
|Yamaneko
|Yagi
|Kajiki
|Kujira
|Tokei
|Pakhar
|Leepi
|Nongfa
|Chan-hom
|Namtheun
|Sanvu
|Bebinca
|Peipah
|Peilou
|Malou
|Mawar
|Pulasan
|Tapah
|Nangka
|Nyatoh
|Guchol
|Soulik
|Mitag
|Saudel
|Sarbul
|Talim
|Cimaron
|Ragasa
|Narra
|Amuyao
|Bori
|Jebi
|Neoguri
|Gaenari
|Gosari
|Khanun
|Krathon
|Bualoi
|Atsani
|Chaba
|Lan
|Barijat
|Matmo
|Etau
|Aere
|Saobien
|Trami
|Halong
|Bang-lang
|Songda
|(tên mới)
5. Giải đáp các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông thường gây tò mò cho nhiều người. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến:
Tên "bão số..." và tên quốc tế khác nhau như thế nào?
Tên "bão số..." (ví dụ: bão số 3) là cách định danh của Việt Nam, cho biết đây là cơn bão thứ mấy hoạt động trên khu vực Biển Đông trong năm. Trong khi đó, tên quốc tế (ví dụ: Wipha) được dùng để nhận dạng bão trên phạm vi toàn cầu.
Khi nào một tên bão bị "khai tử"?
Nếu một cơn bão gây ra thiệt hại quá lớn về người và của, tên gọi của nó sẽ bị loại khỏi danh sách và được thay thế bằng một tên khác do quốc gia đề xuất tên đó lựa chọn.
Tại sao cần phải đặt tên cho bão?
Việc đặt tên giúp các cơ quan khí tượng, truyền thông và người dân dễ dàng nhận dạng, theo dõi và trao đổi thông tin về một cơn bão cụ thể một cách nhanh chóng, chính xác, đặc biệt khi có nhiều cơn bão hoạt động cùng lúc.
Cách đặt tên các cơn bão ở Biển Đông là một phần quan trọng trong công tác dự báo và ứng phó thiên tai. Với danh sách tên bão 2025 đã được cập nhật, hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này. Hãy theo dõi chuyên trang Kinh nghiệm hay để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về thời tiết và môi trường nhé.
Nguồn: MXH