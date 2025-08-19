Cách đánh má hồng tự nhiên như vừa “đi dạo” dưới nắng thu

Chọn chất liệu phù hợp: Nếu muốn có lớp má hồng mịn và tự nhiên thì má hồng dạng kem hoặc má hồng dạng lỏng là phù hợp nhất. Dạng kem có kết cấu đặc hơn một chút, khi tán bằng tay hoặc bông mút ẩm sẽ tiệp vào nền da rất đều và tạo cảm giác màu lan ra từ bên trong. Dạng lỏng thì mỏng nhẹ hơn, dễ tán, dễ điều chỉnh độ đậm nhạt và thường cho hiệu ứng trong suốt như da thật. 2 loại này đều giúp da trông căng bóng và giữ màu lâu, đặc biệt hợp với kiểu trang điểm trong trẻo như vừa chạm nắng. Nếu bạn thích sự tiện lợi thì vẫn có thể dùng má hồng dạng phấn. Tuy nhiên nên chọn loại hạt phấn mịn, có ánh satin nhẹ hoặc dạng mờ trong suốt. Như vậy lớp má sẽ không bị khô cứng, không lộ vệt phấn và khi nhìn ở ngoài trời vẫn tự nhiên - Ảnh: Freepik