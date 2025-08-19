Cách đánh má hồng tự nhiên như vừa “đi dạo” dưới nắng thu
19/08/2025 21:02
Với bí quyết đánh má hồng chuẩn ngày thu, gương mặt của bạn sẽ ửng hồng tự nhiên như vừa dạo chơi dưới nắng thu.
Chọn màu má hồng “chuẩn thu”: Màu sắc quyết định 70% sự tự nhiên. Để có hiệu ứng ửng hồng như da chạm nắng, nên ưu tiên các tông cam đào, hồng đất hoặc hồng cam nhạt. Đây là những gam vừa ấm vừa dịu, dễ tiệp vào da, tạo cảm giác hồng hào nhưng không lộ rõ “trang điểm”. Tránh xa các tông quá gắt như hồng neon, đỏ tươi và tím vì sẽ làm mất đi sự mềm mại vốn có - Ảnh: Pinterest
Nền da phải thật mỏng và trong suốt: Không có làn da “nặng phấn” nào có thể toát lên sự trong trẻo. Trước khi đánh má hồng, bạn hãy chuẩn bị một lớp nền mỏng, có độ bóng nhẹ. Cushion, BB cream hoặc foundation mỏng sẽ là lựa chọn hợp lý giúp gương mặt không quá bí bách. Chỉ cần che khuyết điểm những vùng cần thiết chứ không cần phủ toàn mặt quá dày. Làn da khi còn độ căng và bóng sẽ giúp má hồng ăn vào tự nhiên hơn - Ảnh: Freepik
Chọn chất liệu phù hợp: Nếu muốn có lớp má hồng mịn và tự nhiên thì má hồng dạng kem hoặc má hồng dạng lỏng là phù hợp nhất. Dạng kem có kết cấu đặc hơn một chút, khi tán bằng tay hoặc bông mút ẩm sẽ tiệp vào nền da rất đều và tạo cảm giác màu lan ra từ bên trong. Dạng lỏng thì mỏng nhẹ hơn, dễ tán, dễ điều chỉnh độ đậm nhạt và thường cho hiệu ứng trong suốt như da thật. 2 loại này đều giúp da trông căng bóng và giữ màu lâu, đặc biệt hợp với kiểu trang điểm trong trẻo như vừa chạm nắng. Nếu bạn thích sự tiện lợi thì vẫn có thể dùng má hồng dạng phấn. Tuy nhiên nên chọn loại hạt phấn mịn, có ánh satin nhẹ hoặc dạng mờ trong suốt. Như vậy lớp má sẽ không bị khô cứng, không lộ vệt phấn và khi nhìn ở ngoài trời vẫn tự nhiên - Ảnh: Freepik
Kỹ thuật đánh má hồng: Thay vì tập trung ở giữa gò má, hãy tán màu hơi cao hơn rồi kéo chéo về phía thái dương. Cách này giúp gương mặt trông thanh thoát và tạo hiệu ứng như ánh nắng chiếu nghiêng qua da. Bạn có thể quét 1 lớp thật mỏng qua sống mũi. Đây là mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để tạo cảm giác ửng nắng nhẹ, gương mặt thêm trẻ trung và tự nhiên. Hãy luôn bắt đầu với lượng màu nhỏ rồi tăng dần từng lớp. Nếu dùng má hồng dạng kem, bạn chấm 3 điểm nhỏ trên gò má sau đó dùng bông mút ẩm hoặc ngón tay vỗ nhẹ cho màu tan đều vào da. Nếu dùng má hồng dạng phấn, hãy chọn cọ lông mềm, xoay tròn nhẹ từ trong ra ngoài để màu nhạt dần, không bị vệt rõ - Ảnh: Pinterest
Sau khi hoàn thành, hãy soi gương dưới ánh sáng tự nhiên. Nếu thấy màu quá đậm, bạn có thể dùng bông mút còn dính một chút kem nền để dặm nhẹ lên má, lớp màu sẽ dịu đi và tiệp vào da hơn. Nếu màu quá nhạt, chỉ cần thêm một lớp mỏng ở vị trí cũ là đủ. Để má hồng bền màu, có thể áp dụng phương pháp “kẹp lớp”: đánh một lớp má hồng kem trước, phủ nhẹ phấn nền trong suốt rồi dặm thêm lớp má hồng phấn. Cách này giúp lớp má không trôi nhanh khi ra mồ hôi hay đổ dầu - Ảnh: Pinterest
Hoàn thiện hiệu ứng “nắng thu”: Một chút bắt sáng ở xương gò má sẽ khiến da trông căng bóng như phản chiếu ánh nắng. Một lưu ý là hãy chọn loại bắt sáng không quá nhũ lấp lánh mà chỉ cần hơi bóng mịn, như ánh da khỏe mạnh. Phần môi cũng cần ăn nhập, son tông cam đất, hồng đào hoặc chỉ một lớp son dưỡng có màu nhẹ là đủ. Không nên chọn màu son quá đậm vì sẽ làm mất đi sự trong trẻo của đôi má. Một chi tiết nhỏ nhưng rất hợp với phong cách trang điểm mùa thu là những đốm tàn nhang nhẹ trên má và sống mũi. Với vài chấm tàn nhang xinh xắn, lớp trang điểm sẽ trở nên nghịch ngợm, tươi tắn và mang đúng tinh thần mùa thu: tự nhiên, ấm áp mà vẫn có chút phá cách - Ảnh: Pinterest