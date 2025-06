Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức online trên VNeID

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức có thể đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an cấp xã/ tỉnh nơi thuận tiện theo quy định.

Đối với các bộ, ngành đang thực hiện tiếp nhận các thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử để tích hợp đăng nhập tài khoản định danh điện tử trước 1/7, trình tự các bước thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, như sau:

Bước 1: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công được kết nối hệ thống thông tin do mình quản lý với hệ thống định danh và xác thực điện tử cần bảo đảm Hệ thống thông tin đang quản lý đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Có thể đăng ký tài khoản định danh co quan, tổ chức trên ứng dụng VNeID. Ảnh: HP

Bước 2: Việc kết nối, chia sẻ thông tin thực hiện trên cơ sở thống nhất bằng văn bản giữa cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử và cơ quan, tổ chức chủ quản cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần kết nối, trong đó nêu rõ phạm vi và mục đích thực hiện kết nối.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày thống nhất bằng văn bản quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành thẩm định, kiểm tra thực tế cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức đề nghị kết nối; trường hợp cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn xem xét, cho phép kết nối không quá 7 ngày làm việc.