Cách chuyển tài khoản VETC và ePass sang tài khoản giao thông nhanh nhất trên điện thoại

Nếu không chuyển tài khoản VETC hay ePass sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Việc chuyển tài khoản VETC hay ePass sang tài khoản giao thông được thực hiện khá đơn giản và nhanh chóng chỉ trong vài phút. Ảnh: HP

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trong đó quy định sử dụng tài khoản giao thông.

Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển tiền từ tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang phương tiện thanh toán của chủ phương tiện được kết nối với tài khoản giao thông trước ngày 01/10/2025.