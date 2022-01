Cách chữa mất mùi do Covid-19

Mất mùi hay mất vị giác là một trong những triệu chứng thường gặp khi mắc Covid-19. Các nghiên cứu chỉ ra 60-80% bệnh nhân Covid-19 có thay đổi về mùi vị và khoảng 10% gặp tình trang này trong nhiều tuần.



Lý do mất mùi do Covid-19

SARS-CoV-2 thường vào bên trong tế bào thông qua thụ thể ACE2 (hay còn gọi la cổng ACE2). Các protein cầu gai nhận ra thụ thể ACE2 nên bám vào nhanh, giúp virus sáp nhập vào vỏ tế bào. Sau đó, chúng chuyển gene vào bên trong, gây nhiễm bệnh tế bào. Thụ thể ACE2 có trên nhiều loại tế bào trong cơ thể, nhất là ở hệ hô hấp. Đây cũng là lý do SARS-CoV-2 thường thâm nhập cơ thể qua hệ hô hấp.



Điểm thú vị là tế bào thần kinh khứu giác nằm bên trong mũi lại không có thụ thể ACE2. Vì vậy, nCoV thường không thể tấn công và gây nhiễm, làm tổn thương tế bào khứu giác. Tuy nhiên, tế bào khứu giác nằm giữa các tế bào hỗ trợ thần kinh và chúng lại có thụ thể ACE2. Khi SARS-CoV-2 vào, các tế bào này dễ bị tấn công trước do nằm ở vùng mũi và trong đường hô hấp.



Các tế bào hỗ trợ thần kinh có vai trò quan trọng trong việc chuyển tín hiệu mùi vị lên não. Tổn thương các tế bào này khiến cho vùng khứu giác không hoạt động, không gửi tín hiệu thần kinh lên não, gây ra mất mùi.