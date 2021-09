Cách chống dịch phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, gỡ cách ly sớm ở Hà Nội

Triển khai nhiệm vụ này, lực lượng y tế của TP đã nỗ lực hết sức, không chỉ lấy mẫu và tiêm chủng ban ngày, mà ngay cả tối muộn đến đêm khuya cũng “sáng đèn” tiêm vắc xin cho người dân.



Vấn đề xét nghiệm để tầm soát, phát hiện sớm F0, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là biện pháp cần thiết. Điều này cũng đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh “Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng cho chống dịch, nhất là sự mất mát về tinh thần và tính mạng của người dân".



Kết quả tiêm chủng, đến hết ngày 18/9, TP đã tiêm tổng số 6.432.921 mũi, trong đó số tiêm mũi 1: 5.671.487 mũi (Hà Nội tiêm 4.945.921, Bệnh viện Trung ương tiêm 725.566 mũi), đạt 94,2% dân số trong độ tuổi tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên và 68,33% dân số (trừ những người chống chỉ định). Số mũi 2 đã tiêm là 786.095, đạt 12% dân số trong độ tuổi tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên và 9,2% dân số.



Về công tác xét nghiệm, từ ngày 8-15/9, toàn TP đã lấy tổng số 4.197.528 mẫu, đạt 84% kế hoạch. Qua đó, đã phát hiện 21 ca dương tính. Từ ngày 16-19/9, TP đã lấy 90.977 mẫu thường quy, đã phát hiện 47 dương tính, còn lại âm tính…



Trong hai chiến dịch lớn của Thủ đô, không thể không nhắc đến sự góp sức của gần 4.000 nhân viên y tế của 12 tỉnh, thành phố về hỗ trợ Hà Nội, tham gia công tác xét nghiệm, tiêm chủng.



Xét về khía cạnh quy mô vùng rộng lớn với nhiều tỉnh thành, khi có sự chi viện về lực lượng từ nhiều tỉnh hỗ trợ một địa phương như nhiều tỉnh, thành đã hỗ trợ Hà Nội, những vướng mắc về năng lực của mỗi nơi đã được giải quyết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi nhiều tỉnh chưa có dịch tập trung lực lượng hỗ trợ cho một địa phương dập dịch, các kế hoạch kiểm soát dịch sẽ được triển khai nhanh chóng, việc chuyển màu vùng đỏ cũng sẽ sớm hơn, vùng xanh sớm hình thành trở lại.



Về công tác điều trị, thu dung, ngành y tế tiếp tục thực hiện theo mô hình tháp 3 tầng; đồng thời chuẩn bị, đảm bảo đáp ứng đủ hệ thống oxy tại các bệnh viện và sẵn sàng các cơ sở cách ly…



Có thể nói, với quy mô dịch như hiện nay, nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã chuẩn bị phương án chống dịch mang tính chủ động, đi trước. Thực tế, dù số ca bệnh, diễn biến dịch ở nhiều quận, huyện tại Hà Nội đã được kiểm soát, vốn vẫn là vùng xanh, nhưng 100% các quận, huyện Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án cho các trạm y tế lưu động trên địa bàn. Trong đó chuẩn bị về địa điểm tại các trường học, nhà văn hóa, một số nơi huy động các phòng khám tư nhân vào cuộc; đối với nhân lực huy động nguồn lực từ cán bộ Trung tâm Y tế, cán bộ y tế học đường và cán bộ y tế tư nhân...



Đối với một số quận, huyện, thị xã có nhiều ca bệnh phải thực hiện khoanh vùng đã tổ chức triển khai như trạm y tế tại phường Văn Chương, quận Đống Đa; 3 trạm y tế lưu động tại quận Thanh Xuân... khi thực hiện các trạm y tế này đã đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân từ sớm như lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh mãn tính.



Bình thường mới không có nghĩa là buông xuôi



Qua 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đánh giá cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. UBND TP đã ban hành Chỉ thị số 22 quyết định từ 6h ngày 21/9, cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động như mở cửa hàng cắt tóc, gội đầu; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày…

Đường Trường Chinh ngày đầu áp dụng Chỉ thị 15. Ảnh: Phạm Hải

Dù đạt được một số thành quả trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, tuy nhiên, chính quyền, các cơ quan chức năng và người dân Thủ đô không được chủ quan, Hà Nội chưa thể an toàn khi cả nước chưa an toàn với đại dịch Covid-19.



Tuy nhiên, từ thực tế chống dịch, cách làm của một số phường, quận, phương châm chống dịch phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, cách ly có mục tiêu cần được bổ sung trong kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19 thống nhất thực hiện toàn thành phố.



Đó là khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể. Xác định mục tiêu thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể (trong thời gian 14 ngày). Đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân, không để thiếu ăn, thiếu mặc.



Về những biện pháp thời gian tới để Hà Nội không phải quay lại giãn cách xã hội như Chỉ thị 16, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhấn mạnh việc Hà Nội cần tiếp tục giám sát, phát hiện những đối tượng nguy cơ, vùng nguy cơ để nếu có có ca bệnh thì phát hiện được ngay bằng cách sớm nhất, truy vết, phong tỏa ổ dịch nhằm dập tắt kịp thời.



Dịch còn phức tạp trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam như TP.HCM, Bình Dương,.. vì vậy Hà Nội vẫn phải kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch về. Ngoài ra, xây dựng cuộc sống an toàn.



“Bình thường mới không có nghĩa là buông xuôi, bình thường mới vẫn phải có những phương án, hoạt động nào được mở, những hoạt động nào có nguy cơ thì tiếp tục phải cấm”, ông Phu nói.



Ông cũng lưu ý làm sao để vẫn phải kiểm soát được dịch bệnh khi nới lỏng mà không gây cấm đoán và làm tắc nghẽn các chuỗi cung ứng, giao dịch.



Người dân tiếp tục thực hiện tốt 5K, có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, nghi ngờ thì phải báo cáo cơ quan y tế và xét nghiệm ngay, nếu không thực hiện dịch có thể bùng lên bất cứ lúc nào, lúc đó lại phải giãn cách lại từ đầu.



Khi có ca bệnh cần thần tốc điều tra truy vết, không để lây lan rộng; xét nghiệm đối tượng vùng nguy cơ cao; phong tỏa phải theo đánh giá nguy cơ, nguy cơ đến đâu phong tỏa đến đó, phong toả hẹp, chặt, không làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân, đặc biệt đảm bảo tiêm vắc xin sớm đạt miễn dịch cộng đồng…

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Thủ đô tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XVI cho hay, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cử tri và nhân dân hoàn toàn đồng tình với các biện pháp phòng chống dịch mà UBND TP đã ban hành. Đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp mạnh trong thực hiện Chỉ thị số 17, Công điện số 18 và Công điện số 19 của Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.