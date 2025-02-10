Cách chọn màu son cho đôi môi thâm trở nên rạng rỡ

Đôi môi thâm với sắc tố đậm hơn bình thường có thể là do yếu tố di truyền, hormone hay tác dụng phụ của thuốc thường khiến nhiều người băn khoăn khi chọn son. Tuy nhiên, nếu biết cách chọn màu và chất son phù hợp, bạn hoàn toàn có thể biến khuyết điểm này thành điểm nhấn, mang lại vẻ đẹp tươi tắn và tự tin.

Ưu tiên gam màu sáng, tươi trẻ

Những gam son sáng là ''vũ khí'' giúp trung hòa sắc môi thâm, khiến gương mặt bừng sáng ngay tức thì. Nếu yêu thích vẻ trẻ trung, năng động bạn nên chọn son sắc màu hồng đào, hồng baby, cam san hô.

Son màu nude sáng, nâu nhạt phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên, tinh tế. Sắc son cam đất nhẹ, hồng đất vừa thời thượng, vừa che phủ sắc thâm tốt. Các tông này không chỉ dễ phối với nhiều phong cách trang điểm mà còn giúp gương mặt trở nên hài hòa, tươi tắn hơn.

Tránh xa gam son quá tối hoặc quá trầm﻿

Nhiều người nghĩ dùng son đỏ rượu hay tím mận sẽ che thâm tốt, nhưng thực tế ngược lại. Những màu quá tối càng làm môi trông nặng nề, thiếu sức sống. Các gam như đỏ nâu, tím than, đen nên được hạn chế, nhất là khi trang điểm ban ngày hoặc trong môi trường công sở.

Ưu tiên chất son lì và son kem có độ che phủ

Hãy chọn dòng son lì (matte) giúp màu bám chắc, tạo hiệu ứng môi sắc nét, che khuyết điểm tốt. Với son kem (cream matte/velvet), sự kết hợp giữa lì và dưỡng có tác dụng làm môi mềm mịn, căng đầy tự nhiên.

Với môi thâm, độ che phủ quan trọng hơn độ bóng. Vì vậy, hãy chọn những dòng son có sắc tố cao, màu lên chuẩn chỉ sau một lần thoa.

Kết hợp concealer để 'làm nền' cho son﻿

Một bước nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn đó là phủ lớp kem che khuyết điểm mỏng trên môi trước khi đánh son để giúp màu son lên chuẩn, không bị loang, đồng thời cho phép bạn thử nhiều gam sáng vốn khó lên màu trên môi thâm. Nếu muốn, chị em có thể phủ thêm chút phấn phủ mỏng để tăng độ bám và giữ màu lâu trôi.

Bổ sung lớp son dưỡng mỏng﻿

Trước khi đánh son, đừng quên thoa son dưỡng không màu để tạo lớp nền ẩm mượt. Đặc biệt với đôi môi thâm, dưỡng môi đều đặn giúp cải thiện sắc môi lâu dài và hạn chế tình trạng khô nứt.