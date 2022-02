Cách chăm sóc đúng, giúp người già giữ ấm trong ngày giá lạnh

Theo ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày gần đây do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục đã khiến nền nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, một số nơi ở núi cao trên 1.500m xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá.

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ghi nhận giảm xuống 8-9 độ C, kết hợp mưa gây ra tình trạng rét ngọt.

Chuyên gia y tế khuyến cáo người cao tuổi cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, đảm bảo cho một cơ thể khỏe mạnh không phải nhập viện khi tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp.

Dưới đây, For old Health đưa ra một số điều người có tuổi cần chú ý trong thời tiết này

Dễ nhiễm bệnh lạnh

Theo các chuyên gia y tế, với người già, khối cơ giảm xuống dần theo tuổi. Lượng cơ giảm, làm cho tấm áo che phủ cơ thể bị mỏng đi và những cơ quan quan trọng như tim, phổi, gan, thận… sẽ kém được bảo vệ.

Các mạch máu lớn sẽ tiếp xúc nhiều với không khí lạnh và nhiệt độ sẽ bị mất làm cho thân nhiệt bị giảm. Lớp mỡ dưới da giảm nhiều không bù đủ lượng tiêu hao vì vậy lớp “cách nhiệt” tốt nhất của cơ thể bị giảm hoặc mất tác dụng. Số lượng mạch máu bị giảm cùng với khối cơ cũng giảm do thành mạch bị xơ vữa, vì vậy da người già thường lạnh vào mùa đông.

Chính vì vậy, vào mùa đông người già hay gặp các vấn đề về các bệnh như viêm phổi, viêm phế quản, tim mạch, đột quỵ,...

Người già làm gì để giữ ấm trong ngày giá lạnh

Giữ ấm cơ thể

Mặc đủ ấm ngay cả khi ở nhà và khi ra ngoài. Có thể dùng khăn len che mũi, miệng để tránh hít thở không khí lạnh và khô dễ bị viêm mũi họng, thậm chí viêm phế quản, viêm phổi hoặc làm khởi phát đợt cấp COPD, bệnh phổi mạn tính… Nhất là đối với một số người bị chứng dị ứng do lạnh: mẩn ngứa, hắt hơi, chảy nước mũi, khó thở kiểu hen.

Tuy nhiên, lưu ý mặc ấm chứ không phải mặc quá nhiều, quá nặng sẽ làm cơ thể toát nhiều mồ hôi, mồ hôi sẽ thấm ngược lại cơ thể gây cảm lạnh. Hơn nữa, nếu mặc quần áo quá nhiều, quá nặng, có thể xảy ra những tai nạn không mong muốn như trượt chân ngã do vướng víu.

Giữ môi trường ở thông thoáng nhưng phải đủ ấm

Nhiều người có thói quen thấy trời trở lạnh là đóng kín cửa phòng hoặc cửa nhà, càng kín càng tốt để giữ ấm. Tuy nhiên nếu đóng kín, phòng sẽ bí bức, ngột ngạt, thiếu oxy, sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và làm tăng lượng vi khuẩn sinh sôi. Vì vậy ta cần đảm bảo nhiệt độ phòng thích hợp khoảng 28 độ C, thông thoáng nhưng cũng tránh gió lùa.

Phòng phải đảm bảo thông thoáng nhưng ấm và tránh bị gió lùa. Cửa ra vào, cửa sổ nên có rèm hoặc kính che bớt gió. Nếu có thể nên lắp lò sưởi hoặc sử dụng chăn nhiệt, tuy nhiên tuyệt đối không đưa bếp than tổ ong hoặc than củi vào sưởi trong khi đóng kín cửa sẽ gây ngộ độc khí CO, một loại khí độc gây tử vong cao.

Tránh ra ngoài phòng vào ban đêm

Nếu không có nhà vệ sinh trong nhà, nên mặc đủ ấm, mở cửa từ từ cho quen với nhiệt độ thấp bên ngoài sau đó mới bước ra. Hoặc nếu cần thiết có thể vệ sinh tại chỗ thời gian ban đêm. Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Nếu không có việc cần thiết, nên tránh đi ra ngoài trời lạnh. Người già hay thức dậy do khó ngủ hoặc do chứng tiểu đêm. Nếu dậy sớm tập thể dục hoặc có việc phải đi ra ngoài cũng làm như vậy.

Nhiều trường hợp do thay đổi nhiệt độ quá nhanh, cơ thể người già không đáp ứng kịp dẫn đến tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim… hết sức nguy hiểm.

Ăn đủ chất

Ăn đủ các chất đường, protein, đặc biệt là mỡ giúp cho cơ thể có cơ chất để sinh năng lượng chống rét. Mùa lạnh có thể ăn nhiều hơn mùa hè để bù lại lượng nhiệt mất đi. Chia thành nhiều bữa nhỏ, không nên dồn ép vào 1-2 bữa trong ngày sẽ làm cơ thể người già khó hấp thu.

Buổi sáng và trưa nên ăn thức ăn giàu calori và bữa tối ăn nhẹ nhàng hơn kèm theo chút hoa quả. Tránh ăn quá no, uống quá nhiều vào bữa tối vì có thể là nguyên nhân mất ngủ do đầy bụng chướng hơi, do đi tiểu nhiều.

Tập thể dục nhẹ nhàng

Mùa đông người già thường lười vận vận động vì nghĩ rằng ra gió sẽ lạnh hơn. Đây là quan điểm sai làm. Lười vận động khiến người già cảm thấy lạnh hơn, bởi máu lưu thông kém, các mạch máu dẫn đến những mao mạch dưới da hoạt động yếu nên chậm đưa máu nóng từ tim đến các vùng ngoại biên.

Tập luyện đều đặn và nhẹ nhàng vô cùng tốt và cần thiết đối với người già. Điều này sẽ giúp cho cơ thể giữ được khối lượng cơ, cơ không bị teo, nhão; giúp cho khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái; củng cố và tăng cường sự hoạt động của hệ tim mạch; giảm đường huyết; giảm mỡ máu; ăn uống chóng tiêu và giúp cho cơ thể tăng khả năng chịu lạnh. Lưu ý khi tập thể dục cũng phải chọn chỗ kín gió, ấm áp, thậm chí có thể tập ngay trong nhà khi thời tiết quá lạnh.

Sự quan tâm của người thân

Đối với người già, sự quan tâm của người thân và con cháu là vô cùng quan trọng. Đừng để người già một mình trong phòng quá lâu. Những câu hỏi han, quan tâm sẽ làm người già cảm thấy ấm áp và phấn chấn hơn, xua tan cảm giác lạnh lẽo, cô đơn.