Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu 2025 đẹp, dễ làm tại nhà

Ngoài bánh trung thu, mâm ngũ quả cũng là một phần không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 8 của nhiều gia đình Việt.
Không chỉ góp phần làm đẹp mâm cỗ trong ngày tết Đoàn viên, mâm ngũ quả còn mang giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc. Đây là biểu tượng của sự sum vầy, gắn kết gia đình, đồng thời thể hiện lòng biết ơn và thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.
Ngoài ra, mâm ngũ quả còn được trang trí cẩn thận, đẹp mắt nhằm gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.
Theo truyền thống, mâm ngũ quả tết Trung thu tượng trưng cho 5 yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Điều này tương ứng với 5 loại quả có màu sắc đa dạng, mang ý nghĩa cầu mong thịnh vượng, may mắn.
Song, tùy văn hóa từng vùng miền và điều kiện từng nhà mà người ta sẽ bày biện mâm ngũ quả khác nhau.
Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu ở miền Bắc
Ở miền Bắc, mâm ngũ quả tết Trung thu thường có các loại quả đặc trưng như: Chuối, bưởi, đào, hồng, quýt.
Nhiều gia đình có thể thay bưởi bằng quả phật thủ để mâm cỗ trông sáng tạo và đẹp mắt hơn.
Khi bày mâm ngũ quả, người miền Bắc thường chọn đặt nải chuối ở dưới cùng, mang ý nghĩa bảo vệ trời, đất. Quả bưởi xếp ở giữa nải chuối, xung quanh là những loại trái cây chín đỏ như hồng, quýt, đào.
Ngoài ra, người miền Bắc cũng có thể bày thêm lê, táo, cam, thanh long… tùy theo sở thích.
Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu ở miền Trung
Đối với người miền Trung, mâm ngũ quả được bày biện đơn giản hơn với một số loại trái cây quen thuộc như đu đủ, xoài, mãng cầu, sung, chuối…
Người dân nơi đây thường không cầu kỳ trong việc chọn lựa trái cây, quan trọng là lòng thành kính dâng lên tổ tiên.
Tuy nhiên, mỗi loại quả vẫn mang những ý nghĩa tốt đẹp như đu đủ biểu trưng cho sự đầy đủ, mãng cầu tượng trưng cho những điều ước thành hiện thực và quả sung mang ý nghĩa sung túc.
Sự đơn giản trong cách bài trí của người miền Trung thể hiện tinh thần mộc mạc, chất phác nhưng cũng không kém phần trang trọng trong việc thờ cúng và cầu mong cho gia đình gặp nhiều may mắn, bình an.
Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu ở miền Nam
Cách bày mâm ngũ quả Trung thu của người miền Nam khác biệt hơn so với 2 miền còn lại. Họ không dùng chuối làm loại trái cây chính trong mâm ngũ quả.
Thay vào đó, người miền Nam sử dụng dưa hấu, bưởi da xanh. Hai loại quả này sẽ được đặt ở giữa, sau đó xếp các loại trái cây khác xung quanh.
Một số gia đình còn sử dụng thêm 3 quả dừa làm chân đế cho mâm ngũ quả, tượng trưng cho sự vững chắc và mong cầu gia đình đông con, nhiều cháu.
Ngoài các loại trái cây có theo mùa hoặc mang nét đặc trưng truyền thống, hiện nay, nhiều gia đình Việt còn sáng tạo mâm ngũ quả tết Trung thu với nhiều thức quả độc đáo hoặc có tạo hình ngộ nghĩnh.
Không chỉ giới hạn các màu sắc xanh, đỏ, vàng, nhiều người lựa chọn các loại quả có màu sắc đa dạng, khác nhau. Thậm chí, một số chị em khéo tay còn tỉa hoa quả thành những hình thù ngộ nghĩnh như làm thỏ bằng bưởi, làm cá bằng thanh long, làm chó con từ tép bưởi...
Tuy nhiên, dù được biến tấu phong phú nhưng ý nghĩa của mâm ngũ quả đều hướng đến mong ước bình an, sung túc, ấm no.
Lưu ý khi bày mâm ngũ quả tết Trung thu 2025
Từng loại trái cây đều phải được lựa chọn kỹ lưỡng. Chỉ nên chọn quả còn tươi mới, không bị héo, dập nát hay hỏng. Chuối nên chọn loại nải còn xanh tươi, vỏ mướt, không bị đốm đen và dáng quả hơi cong.
Trái cây không nên rửa trước khi cúng mà chỉ cần dùng khăn hơi ẩm hoặc khăn khô lau cho sạch bụi, bẩn là được. Nếu vẫn muốn rửa, bạn phải lau khô hoàn toàn khi rửa xong, không được để quả bị ẩm hay ướt sẽ làm quả dễ hư hỏng hoặc mốc.
Khi bài trí mâm ngũ quả, bạn nên sắp xếp lần lượt các loại quả theo kích thước lớn nhỏ, tạo sự hài hòa và cân đối về hình thức lẫn màu sắc.
Tránh chọn các loại quả có gai (như chôm chôm, mít) hoặc có mùi quá nồng (như sầu riêng), làm ảnh hưởng đến ý nghĩa mâm ngũ quả tết Trung thu.