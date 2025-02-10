Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu 2025 đẹp, dễ làm tại nhà

Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu ở miền Bắc Ở miền Bắc, mâm ngũ quả tết Trung thu thường có các loại quả đặc trưng như: Chuối, bưởi, đào, hồng, quýt. Nhiều gia đình có thể thay bưởi bằng quả phật thủ để mâm cỗ trông sáng tạo và đẹp mắt hơn. Khi bày mâm ngũ quả, người miền Bắc thường chọn đặt nải chuối ở dưới cùng, mang ý nghĩa bảo vệ trời, đất. Quả bưởi xếp ở giữa nải chuối, xung quanh là những loại trái cây chín đỏ như hồng, quýt, đào. Ngoài ra, người miền Bắc cũng có thể bày thêm lê, táo, cam, thanh long… tùy theo sở thích.

Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu ở miền Trung Đối với người miền Trung, mâm ngũ quả được bày biện đơn giản hơn với một số loại trái cây quen thuộc như đu đủ, xoài, mãng cầu, sung, chuối… Người dân nơi đây thường không cầu kỳ trong việc chọn lựa trái cây, quan trọng là lòng thành kính dâng lên tổ tiên. Tuy nhiên, mỗi loại quả vẫn mang những ý nghĩa tốt đẹp như đu đủ biểu trưng cho sự đầy đủ, mãng cầu tượng trưng cho những điều ước thành hiện thực và quả sung mang ý nghĩa sung túc. Sự đơn giản trong cách bài trí của người miền Trung thể hiện tinh thần mộc mạc, chất phác nhưng cũng không kém phần trang trọng trong việc thờ cúng và cầu mong cho gia đình gặp nhiều may mắn, bình an.

Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu ở miền Nam Cách bày mâm ngũ quả Trung thu của người miền Nam khác biệt hơn so với 2 miền còn lại. Họ không dùng chuối làm loại trái cây chính trong mâm ngũ quả. Thay vào đó, người miền Nam sử dụng dưa hấu, bưởi da xanh. Hai loại quả này sẽ được đặt ở giữa, sau đó xếp các loại trái cây khác xung quanh. Một số gia đình còn sử dụng thêm 3 quả dừa làm chân đế cho mâm ngũ quả, tượng trưng cho sự vững chắc và mong cầu gia đình đông con, nhiều cháu. Ngoài các loại trái cây có theo mùa hoặc mang nét đặc trưng truyền thống, hiện nay, nhiều gia đình Việt còn sáng tạo mâm ngũ quả tết Trung thu với nhiều thức quả độc đáo hoặc có tạo hình ngộ nghĩnh. Không chỉ giới hạn các màu sắc xanh, đỏ, vàng, nhiều người lựa chọn các loại quả có màu sắc đa dạng, khác nhau. Thậm chí, một số chị em khéo tay còn tỉa hoa quả thành những hình thù ngộ nghĩnh như làm thỏ bằng bưởi, làm cá bằng thanh long, làm chó con từ tép bưởi... Tuy nhiên, dù được biến tấu phong phú nhưng ý nghĩa của mâm ngũ quả đều hướng đến mong ước bình an, sung túc, ấm no. Mâm cỗ tết Trung thu được sáng tạo từ nhiều loại trái cây có màu sắc khác nhau và tạo hình đẹp mắt. Ảnh: Cao Thanh Thủy