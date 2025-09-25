Cách bảo vệ ô tô khi mưa bão, ngập lụt

Tìm vị trí đỗ xe an toàn, có mái che
Mối nguy lớn nhất đối với ô tô trong mùa mưa bão là tình trạng ngập nước, có thể khiến ô tô bị thủy kích và hư hỏng nặng. Do đó, việc quan trọng nhất để bảo vệ ô tô mà các chủ xe cần làm trước khi mưa bão tới là tìm vị trí đỗ xe an toàn.
Cần tránh đỗ xe ở các khu vực trũng thấp, hầm chung cư không đảm bảo thoát nước, cũng như các khu vực gần sông, hồ hoặc những tuyến đường thường xuyên ngập nước. Trong trường hợp nước ngập quá nhanh, cần kê hoặc kích xe lên cao hẳn khỏi mức nước ngập.
Nếu không có nhà để xe và thường xuyên phải đậu xe bên ngoài, chủ sở hữu cần tìm bãi đỗ xe có mái che. Trong trường hợp vô tình lái xe vào khu vực thời tiết xấu do không cập nhật thông tin thời tiết từ trước, tài xế cần tìm một trạm xăng hoặc hầm trung tâm thương mại để lưu trú, không nên cố chấp vượt mưa bão.
Nếu buộc phải dừng lại dọc đường, hãy cố gắng dừng xe cạnh những tòa nhà kiên cố, tránh dừng đỗ xe dưới cây to, biển quảng cáo, tường cũ, hàng rào tôn dựng tạm quanh các công trình xây dựng, sửa chữa...
Khi dừng xe, cần nhớ bật đèn khẩn cấp và dừng ở bên phải chiều lưu thông để cảnh báo cho các phương tiện khác, tránh mất tầm quan sát có thể làm tăng nguy cơ va chạm.
Lái xe cẩn thận
Trong trường hợp bất khả kháng, bắt buộc phải lái xe ra đường trong thời tiết mưa bão, để giảm thiểu rủi ro cho bản thân và bảo vệ chiếc xe, các tài xế nên hạn chế tối đa việc lái qua những khu vực hoặc tuyến đường ngập nước.
Tài xế cần biết rõ khả năng lội nước của ô tô, thường là không quá nửa bánh xe. Để đảm bảo an toàn và dễ dàng di chuyển qua đường ngập, nên chuyển về số thấp, giữ vòng tua máy cao và duy trì tốc độ ổn định để tránh nước lọt vào ống xả gây chết máy.
Khi di chuyển trên đường, hãy đi chậm và giữ khoảng cách an toàn với xe trước và sau. Lưu ý không đi sát bên cạnh các xe lớn như xe buýt, xe tải vì các phương tiện này có kích thước lớn dễ tạo ra các sóng nước lớn tạt lên kính lái gây mất tầm nhìn.
Ngoài ra, hãy bật đèn chiếu gần, đèn sương mù hoặc cả đèn khẩn cấp để xe phía sau dễ dàng nhận thấy. Nếu mưa quá lớn dẫn tới không thể đảm bảo tầm nhìn, hãy dừng lái và tìm nơi an toàn để đỗ xe.
Kiểm tra ô tô sau khi đi qua vùng nước ngập
Sau khi di chuyển qua vùng ngập nước, việc đưa xe đi kiểm tra và bảo dưỡng động cơ càng sớm càng tốt là điều vô cùng cần thiết. Nước bẩn trên đường ngập dễ gây hại đến sơn xe và gầm xe, vì vậy chủ phương tiện nên cho rửa xe ngay để hạn chế các hỏng hóc bên ngoài.
Đồng thời, chủ xe nên đưa phương tiện đến xưởng dịch vụ để kiểm tra tổng thể và bảo dưỡng hệ thống động cơ, hệ thống treo và hệ thống đèn điện để đảm bảo rằng nước không lọt vào bên trong và không gây hại cho hệ thống vận hành của xe.
Xử lý khi ô tô bị chết máy trên đường ngập
Trong trường hợp ô tô không may bị ngập nước dẫn đến chết máy, tài xế không nên tự ý tắt máy khởi động lại xe. Bởi hành động này rất dễ khiến xe dễ bị thuỷ kích, tay biên cong, gãy hoặc nghiêm trọng hơn là vỡ lốc máy, chi phí sửa chữa sẽ rất tốn kém.
Khi xe bị chết máy ở chỗ ngập, tài xế nên chuyển cần số về vị trí N để có thể đẩy xe tới vị trí cao hơn và gọi cứu hộ. Trong lúc chờ đợi, tài xế có thể mở nắp ca-pô và tháo cọc của bình ắc-quy để tránh hiện tượng rò điện.
Tham gia bảo hiểm ô tô
Việc tham gia bảo hiểm ô tô là một trong những giải pháp để giảm thiểu rủi ro về tài chính khi xảy ra sự cố. Chủ xe nên trao đổi với đại lý bảo hiểm phương tiện để nắm rõ những điều khoản bồi thường, các loại rủi ro được chi trả, thủ tục và các loại giấy tờ cần thiết.
Trong đó, bảo hiểm ô tô ngập nước - thủy kích là điều khoản thuộc quyền lợi bổ sung khi khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô. Lưu ý, công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường khi người điều khiển cố tình khởi động lại động cơ khi xe bị chết máy do thủy kích.
Ngoài ra, trước khi mưa bão, một trong những điều quan trọng nhất là chụp ảnh chi tiết nội và ngoại thất để chứng minh chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn. Nếu ô tô bị hư hại do thiên tai, chủ xe có thể đưa ra những bức ảnh về tình trạng xe để làm bằng chứng, giúp các công ty bảo hiểm ô tô hoàn thành việc bồi thường tổn thất cho phương tiện nhanh chóng hơn.