Cách bảo vệ ô tô khi mưa bão, ngập lụt

Tìm vị trí đỗ xe an toàn, có mái che

Mối nguy lớn nhất đối với ô tô trong mùa mưa bão là tình trạng ngập nước, có thể khiến ô tô bị thủy kích và hư hỏng nặng. Do đó, việc quan trọng nhất để bảo vệ ô tô mà các chủ xe cần làm trước khi mưa bão tới là tìm vị trí đỗ xe an toàn.

Cần tránh đỗ xe ở các khu vực trũng thấp, hầm chung cư không đảm bảo thoát nước, cũng như các khu vực gần sông, hồ hoặc những tuyến đường thường xuyên ngập nước. Trong trường hợp nước ngập quá nhanh, cần kê hoặc kích xe lên cao hẳn khỏi mức nước ngập.

Nếu không có nhà để xe và thường xuyên phải đậu xe bên ngoài, chủ sở hữu cần tìm bãi đỗ xe có mái che. Trong trường hợp vô tình lái xe vào khu vực thời tiết xấu do không cập nhật thông tin thời tiết từ trước, tài xế cần tìm một trạm xăng hoặc hầm trung tâm thương mại để lưu trú, không nên cố chấp vượt mưa bão.

Nếu buộc phải dừng lại dọc đường, hãy cố gắng dừng xe cạnh những tòa nhà kiên cố, tránh dừng đỗ xe dưới cây to, biển quảng cáo, tường cũ, hàng rào tôn dựng tạm quanh các công trình xây dựng, sửa chữa...