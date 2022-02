Các ứng dụng đồng loạt mở lại dịch vụ xe ôm công nghệ tại Hà Nội.

Cũng trong chiều nay 8/2, Be Group (đơn vị phát triển ứng dụng gọi xe Be) đã thông báo mở lại dịch vụ beBike tại Hà Nội. Trong đợt này, Be áp dụng ưu đãi giảm 50%, với mức giảm lên tới 30.000 đồng cho những chuyến beBike đầu tiên khi nhập mã BEBIKEHN.

Be khuyến cáo tài xế và khách hàng tuân thủ quy định 5K khi sử dụng dịch vụ, thực hiện khử khuẩn và khuyến khích thanh toán không tiền mặt để có trải nghiệm dịch vụ an toàn cùng Be. Bên cạnh đó, các tài xế beBike đều đã tiêm vắc xin đủ liệu trình và đủ điều kiện hoạt động kinh doanh theo quy định.

Đại diện ứng dụng Be cho biết, việc Be mở lại dịch vụ xe hai bánh sau một thời gian dài gián đoạn sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận thích ứng với điều kiện mới. Đồng thời, cũng tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động là đối tác của Be.

Trước đó, dịch vụ xe ôm nói chung và xe ôm công nghệ nói riêng đã được yêu cầu ngừng khai thác từ cuối tháng 7/2021 tại Hà Nội nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc mở lại dịch vụ này sẽ tạo thêm thuận lợi để người dân di chuyển khi nhiều hoạt động trên địa bàn đã trở lại bình thường.

Duy Vũ