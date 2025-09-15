Các trường học ở TPHCM thay đổi thời khóa biểu, điều chỉnh giờ ra về

Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10 cũ) điều chỉnh thời khóa biểu và giờ tan trường. Anh Minh có con học lớp 8 ở trường cho biết cuối tuần qua, nhà trường đã điều chỉnh giờ tan học. Trước đây buổi chiều chỉ học 2 tiết, tan trường lúc 15h45 thì nay giờ tan trường là 16h30.

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) cũ điều chỉnh thời khóa biểu. Học sinh sẽ không học vào thứ 7. Một phụ huynh có con học lớp 7 cho biết trước đây con học 7 tiết/ngày, nay lên 8 tiết/ngày. Buổi sáng 4 tiết, chiều 4 tiết. Trong đó có 7 tiết chương trình giáo dục phổ thông, tiết cuối sẽ học chương trình nhà trường. Thời gian vào lớp vẫn như cũ là 7h15, tan trường 16h45 đến 17h.