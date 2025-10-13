Các trường học ở Thái Nguyên tích cực dọn bùn sau lũ, dạy học trở lại từ hôm nay

Trong thời gian qua do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn trên phạm vi rộng tại các tỉnh vùng núi phía Bắc gây lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lũ ngập cao khiến hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan của nhiều trường học bị hư hại nặng nề, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy và học.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên kể, lũ khiến trường ngập từ ngày 7 và 8/10, nước cao đến khoảng 2m.

Sau khi nước rút, nhà trường dọn vệ sinh từ đó đến tối muộn ngày 12/10. Ông Hưng cho biết, 17h ngày 12/10, nhà trường vẫn tiếp tục dọn bùn ra khỏi trường. Ngoài nhân lực, trường đã phải thuê 3 máy gạt, 3 xe hút bùn, 1 xe chở đất để khắc phục hậu quả.