Khoảng 4 trong số 10 bệnh nhân Covid-19 bị suy giảm vị giác hoặc mất vị giác hoàn toàn. Tình trạng khô miệng thậm chí còn ảnh hưởng nhiều hơn - lên đến 43% tổng số bệnh nhân.



Các nhà khoa học đã xem xét sức khỏe răng miệng ở gần 65.000 bệnh nhân Covid-19 trên khắp thế giới. Một số kết luận có thể dự đoán được và một số điều đáng ngạc nhiên.

Ảnh minh họa: Popsugar

Tiến sĩ Edmond Hewlett, phát ngôn viên của Hiệp hội Nha khoa Mỹ, người đã xem xét các phát hiện trên, cho biết: “Bệnh nhân Covid-19 cần duy trì thói quen đảm bảo sức khỏe răng miệng lành mạnh trong thời gian điều trị”.



"Khô miệng làm tăng đáng kể nguy cơ sâu răng. Đánh răng hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần, hạn chế ăn vặt, tránh thực phẩm có đường là những cách tốt nhất để duy trì sức khỏe răng miệng".



Hiện nay, hầu hết mọi người đều nhận thức được rằng mất khứu giác và vị giác là những triệu chứng chính khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu của các nhà khoa học do Đại học Brasilia dẫn đầu đã xác định cụ thể hơn.



Theo đó, những người bị Covid-19 có thể bị giảm vị giác; biến đổi vị giác khiến mọi đồ ăn đều ngọt, chua, đắng hoặc có vị kim loại; mất toàn bộ vị giác.



Một số bệnh nhân có các tổn thương ở lưỡi, dọc theo lợi và hai bên miệng.



Tiến sĩ Hewlett thông tin, những biến chứng trên không xảy ra với tất cả bệnh nhân. Các triệu chứng răng miệng của người mắc Covid-19 cũng có thể kéo dài sau khi họ đã khỏi bệnh.



Một số vấn đề liên quan tới nha khoa đã phát sinh trong đại dịch - vì nhiều bệnh nhân đã bỏ kiểm tra sức khỏe định kỳ.



Tiến sĩ Hewlett khuyến cáo ngay cả những người không mắc Covid-19 cũng nên nhớ rằng duy trì sức khỏe răng miệng tốt sẽ góp phần đảm bảo cho sức khỏe tổng thể.



Bác sĩ nha khoa Shervin Molayem, Giám đốc của Viện Nghiên cứu Miệng - Cơ thể ở Los Angeles (Mỹ) tán thành quan điểm trên. Ông than thở: “Mọi người vẫn chưa đến phòng khám nha khoa dù đã qua một năm. Họ đã bỏ thói quen chăm sóc răng miệng”.



Kết quả là sự gia tăng chảy máu nướu răng, bệnh nha chu và các tác hại của tật nghiến răng.



Bác sĩ Molayem cho biết: “Điều gây ra chứng nghiến răng vào ban đêm của nhiều người có thể do căng thẳng vì đại dịch. Điều đó đồng nghĩa stress liên quan đến Covid-19 có khả năng gây đau hàm, răng bị nứt và sứt mẻ”.