Các tỉnh phía Nam nâng cao cảnh giác với dịch bệnh; đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Chiều 26/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chốngdịch COVID-19chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch với 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong 2 đến 3 tuần tới, các tỉnh phía nam, nhất là khu vực Tây Nam Bộ, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 khẩn trương nhất, nhanh chóng bao phủ vaccine mũi 1, tiếp tục tiêm mũi 2.Ảnh: Đình Nam/VGP

Khoảng 381.000 người di chuyển về các tỉnh, ghi nhận 6.222 trường hợp dương tính

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhìn chung, số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước trong 2 tuần qua đã giảm 48% so với 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, nếu tính riêng từng tuần thì tuần sau tăng 14,4% so với tuần liền trước. Trong số 19 tỉnh, thành phố miền Đông, Tây Nam Bộ, so với tuần trước đó, từ ngày 19-25/10, 17/19 địa phương ghi nhậnca mắc tăng trong cộng đồng; 2 địa phương ghi nhận số ca mắc giảm.

Tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An số lượng ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, tuần qua, Thành phố ghi nhận số ca tăng nhẹ tại một số quận, huyện khixét nghiệmnhanh các công nhân quay trở lại làm việc. Ngành y tế TP HCM đã tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh tại nơi ở của công nhân bị nhiễm, bóc tách toàn bộ F0.