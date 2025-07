Các tính năng hữu ích hỗ trợ lái xe mùa mưa

Dẫn động 4 bánh là một tính năng hữu dụng khi trời mưa to, đường ngập, giúp tài xế tự tin hơn khi lái, và giảm thiểu tình trạng trượt bánh đi xe chạy qua vũng nước.

Khi trời mưa, nước bám lên gương, kính hoặc vào mùa đông, sương ẩm ngưng tụ sẽ gây ảnh hưởng đến tầm quan sát, từ đó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lái xe. Với những chiếc xe được trang bị sấy gương, kính, tình trạng đọng nước, hấp hơi hay mờ kính sẽ được giải quyết triệt để, giúp tài xế luôn có tầm nhìn rõ ràng.

Một số mẫu xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), cho phép phân bổ lực kéo tự động mà không cần tài xế can thiệp. Tuy nhiên, loại này có nhược điểm là tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn so với các hệ dẫn động khác.

Một số dòng xe khác sử dụng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian, cho phép người lái chủ động chuyển đổi giữa chế độ 2 bánh (một cầu) và 4 bánh (hai cầu) thông qua núm xoay hoặc cần gạt riêng biệt.

Với loại xe này, khi chạy trong điều kiện đường khô ráo và bằng phẳng, chế độ dẫn động một cầu là đủ và giúp tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, khi gặp mưa lớn hoặc đường trơn, người lái nên chuyển sang chế độ 4 bánh để tăng độ bám đường và đảm bảo an toàn.

Một số tính năng trợ lái

Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn giảm sẽ gây ra một số khó khăn cho tài xế. Lúc này, một số tính năng ADAS sẽ phát huy tác dụng để giúp lái xe an toàn.

Ví dụ, nếu xe vô tình đi lệch khỏi làn đường do đường trơn, hệ thống cảnh báo chệch làn sẽ lập tức phát tín hiệu để tài xế điều chỉnh kịp thời.

Trong khi đó, các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước/sau giúp tài xế phát hiện các phương tiện/vật thể di chuyển trong khu vực hạn chế tầm nhìn để kịp thời tránh, hoặc thậm chí có thể kích hoạt phanh khẩn cấp tự động để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Dẫu vậy, các hệ thống an toàn chủ động trên ô tô chủ yếu dùng các camera, cảm biến, radar để quan sát và đánh giá điều kiện mặt đường, vạch kẻ, vật thể xung quanh xe. Do đó, điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến hệ thống, yêu cầu tái xế vẫn phải tập trung tối đa để lái xe an toàn.