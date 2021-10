Các tỉnh ghi nhận ca Covid-19 mới, nhiều trường hợp là học sinh

Quảng Nam



Sáng nay (27/10), đại diện UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trong ngày 26 và rạng sáng 27/10, lực lượng y tế địa phương cùng đoàn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam đã hoàn tất test nhanh sàng lọc 3 trường học của huyện gồm: Trường PTDT nội trú huyện, Trường PTDT bán trú – THCS Trà Tập và Trường THPT Nam Trà My.



Kết quả, tại trường nội trú ghi nhận 159 trường hợp dương tính với Covid-19, các mẫu xét nghiệm ở 2 trường còn lại đều âm tính.



Ngoài ra, ghi nhận của Người Lao Động, tại Trường THCS Trà Mai và Trường Kim Đồng, mỗi nơi cũng có 2 trường hợp test nhanh dương tính, còn nhiều học sinh chưa huy động lên trường.



Test nhanh người dân trên địa bàn huyện kết quả 20 người có kết quả dương tính.



Những ngày vừa qua, tại huyện Nam Trà My xảy ra mưa lớn, nhiều nơi bị sạt lở gây nguy hiểm cho người dân địa phương và người đi đường. Chính vì thế, ở nhiều nơi, nhân viên y tế chưa thể đến lấy mẫu xét nghiệm.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Nam Trà My Bạc Liêu



Theo Thanh Niên đưa tin, sáng 27/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, khu cách ly tập trung, tỉnh vừa ghi nhận thêm 242 ca Covid-19.



Trong số ca mắc mới, có 157 ca cộng đồng gồm: 57 ca ở TX.Giá Rai liên quan đến chuỗi lây nhiễm của Công ty TNHH thủy sản Tấn Khởi, Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Châu Bá Thảo; 3 ca ở ấp Nhà Thờ, xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi; 7 ca trên địa bàn H.Hòa Bình; 35 ca trên địa bàn H.Đông Hải; 54 ca có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân (BN 893596) ở P.2, P.7, TP.Bạc Liêu.



Ngoài ra, trong 242 ca dương tính Covid-19 mới, có 49 ca ghi nhận tại các khu cách ly tập trung; 22 ca là người dân tự phát về từ vùng dịch; 55 ca là người dưới 18 tuổi. Cán bộ y tế TP.Bạc Liêu trực tiếp đến từng nhà dân lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát dịch bệnh Covid-19 Đồng Nai



Tỉnh Đồng Nai mới ghi nhận thêm 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 9/14 xã của huyện Định Quán. Địa phương này cũng chuyển từ vùng xanh sang vùng vàng trên bản đồ Covid-19 của tỉnh Đồng Nai.



Căn cứ vào tình hình dịch, Bí thư huyện ủy Định Quán đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT tạm dừng kế hoạch cho học sinh đến trường từ ngày 1/11.



Tùy thuộc vào tình hình dịch sẽ có thông báo trở lại trường cụ thể sau.



Nghệ An



Sáng 27/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Vinh (Nghệ An) đã họp khẩn để triển khai các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm khống chế đợt dịch Covid-19 mới bùng phát trở lại trong hai tuần qua.



Theo đó, từ 15/10 đến nay, tại TP.Vinh đã ghi nhận 84 bệnh nhân Covid-19 tại 10 phường, xã, trong đó có hơn 40 ca trong cộng đồng.



Chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: "Sau khi phân tích các kết quả truy vết, chúng tôi xác định có ít nhất 11 chùm ca bệnh không liên quan đến nhau và 'mất dấu' nguồn lây.



Chúng tôi đã gửi mẫu ra Hà Nội để giải trình tự gene có phải thuộc biến chủng Delta hay một biến chủng mới hay không vì tốc độ lây lan quá nhanh". Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ chiến sĩ Công an TP Vinh. Ảnh: Tuổi Trẻ Online Bắc Giang



Ngày 26/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 2 mẹ con dương tính với Covid-19 là chị N.T.K (SN 1985, đã tiêm 1 mũi vắc xin Astrazeneca ngày 24/9) và N.T.T (SN 2017, cùng ở thôn Hạ, xã Thượng Lan).



Đây là 2 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến F0 N.T.T (có địa chỉ tại tổ 2, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (về Việt Yên ngày 17/10).



Tổng số người đã được lấy mẫu liên quan đến chùm lây xã Thượng Lan là 14.450 người (bao gồm các đối tượng các F1, người dân Thượng Lan và học sinh trường THPT số 2 Việt Yên).



Đến sáng 27/10, có thêm 13 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (đều liên quan đến ca cộng đồng ).



Qua rà soát sơ bộ, lực lượng chức năng đã truy vết được 166 trường hợp F1 và 274 trường hợp F2.



Liên quan đến 2 trường hợp F0 ở xã Thượng Lan, từ ngày 27/10, toàn bộ học sinh Trường Mầm non Thượng Lan nghỉ học. Các trường tiểu học và THCS Thượng Lan và THPT Việt Yên số 2 tổ chức dạy và học trực tuyến.



Hà Giang



Như Đất Việt đưa tin, tối qua (26/10), TP. Hà Giang (Hà Giang) ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng. Đó là một người đàn ông sinh năm 1970, có địa chỉ tổ 9 phường Ngọc Hà - Tp Hà Giang.



Ngay sau quá trình truy vết dịch tễ đã xác định định 15 F1 và 69 trường hợp F2, trong đó có một số em trong độ tuổi đi học.



Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, một số học sinh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 cùng các ca nghi nhiễm (trong đó có 1 học sinh lớp 2) tại phường Ngọc Hà (TP. Hà Giang).



Tiếp nhận thông tin, UBND thành phố Hà Giang đã quyết định cho học sinh các trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố nghỉ học bắt đầu từ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.



Riêng học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh Hà Giang thực hiện ăn, học tại trường.