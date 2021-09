Các tỉnh Bắc Bộ chủ động ứng phó với tác động của mưa lớn

TP Hà Giang bị ngập lụt do mưa lớn vào tháng 7/2020

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 17-20/9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 300mm/đợt (mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn; lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.