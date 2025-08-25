Các tiệm vàng nhỏ âm thầm mua bán vàng miếng SJC, đẩy giá lên cao kỷ lục

Trưa 25-8, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI được niêm yết 125,9 triệu đồng một lượng mua vào và 126,9 triệu đồng bán ra.

Giá vàng miếng SJC tự do lên cao kỷ lục

Trong khi đó, tại một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM và các tỉnh, giá vàng miếng SJC được đẩy lên cao nhất là 127,4 triệu đồng mua vào và 128,2 triệu đồng bán ra, cao hơn các công ty vàng lớn tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức cao kỷ lục của vàng miếng SJC. Tuy vậy, việc mua bán vàng miếng SJC ở các tiệm này không hề dễ.

Một nhân viên tiệm vàng ở TP HCM cho biết: “Giá bán sáng nay là 128,4 triệu đồng một lượng, mua vào 126,9 triệu đồng. Khách muốn mua phải đặt cọc 10% và chờ khoảng 2 ngày mới có vàng”.