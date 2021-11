Các thực phẩm quen thuộc giúp bạn ít ốm

Súp lơ là thành viên của gia đình rau họ cải cùng với bắp cải, cải bẹ, cải thìa… Đây là lựa chọn hàng đầu của Tiến sĩ Y khoa Sabrina A. Falquier khi nhắc tới một thực phẩm hỗ trợ miễn dịch.



"Hai trong số những lợi ích lớn nhất của súp lơ là chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C", Tiến sĩ Falquier giải thích.



Nấm hương



Nấm hương bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng bằng cách tác động lên các yếu tố khác nhau của hệ miễn dịch và tăng phản ứng miễn dịch tế bào T. Bạn có thể xào nấm, thêm vào trứng tráng, bún, mì, miến.



Trái cây họ cam quýt



Các loại trái cây thuộc họ cam quýt bao gồm cam, chanh, quýt và bưởi. Những loại này rất giàu vitamin C, một trong những chất tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất. Vitamin C góp phần sản xuất các tế bào bạch cầu, yếu tố chống lại nhiễm trùng.



Gừng