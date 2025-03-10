Các thủ đoạn vi phạm khiến bà Hoàng Hường bị khởi tố

Đình Hiếu| 03/10/2025 22:56

Bà Hoàng Hường bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, bà Hường điều hành một hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, chuyên buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để trốn thuế, người phụ nữ này đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh.

Bị can Hoàng Thị Hường. Ảnh: VTV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết thêm, kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Được biết, Hoàng Thị Hường là người sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, cũng là người được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với vai trò là dược sĩ, doanh nhân.

Bà Hoàng Thị Hường. Ảnh: Baochinhphu.vn

Theo bà Hoàng Hường tự quảng cáo, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng.

Đáng chú ý, năm 2022, doanh nghiệp của người phụ nữ này bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt 65 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai lệch.

Ngoài ra, Hoàng Hường còn nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Năm 2023, trong một livestream, Hoàng Hường gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là "ăn xin", ví món mèn mén - đặc sản của người Mông, là "cám lợn". Phát ngôn vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Sau đó, người phụ nữ này cũng bị Công an tỉnh Hà Giang (cũ) mời làm việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/cac-thu-doan-vi-pham-khien-ba-hoang-huong-bi-khoi-to-2449006.html
