Các thủ đoạn vi phạm khiến bà Hoàng Hường bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, bà Hường điều hành một hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, chuyên buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để trốn thuế, người phụ nữ này đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh.