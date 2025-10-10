Các tài khoản mạng xã hội của Hoàng Hường bị xử lý thế nào?

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL), cho biết các tài khoản mạng xã hội của Hoàng Hường sẽ bị xử lý nếu xác định là công cụ phục vụ hành vi vi phạm pháp luật.

“Việc xử lý các kênh, trang mạng xã hội phải căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể. Nếu các kênh đó là công cụ vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý.

Trường hợp của Hoàng Hường bị khởi tố về vi phạm quy định về kế toán, chưa liên quan đến hành vi quảng cáo sai sự thật. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra", Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói.