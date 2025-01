Các sản phẩm đáng chú ý tại sự kiện Galaxy Unpacked 2025

Bên cạnh dòng smartphone chủ lực Galaxy S25 series, sự kiện giới thiệu sản phẩm đầu tiên trong năm của Samsung (Galaxy Unpacked 2025) dự kiến còn xuất hiện hệ điều hành mới One UI 7, cho tới siêu phẩm thiết bị đeo thực tế tăng cường. Sự kiện Galaxy Unpacked 2025 sẽ chính thức diễn ra vào rạng sáng ngày 23/01/2025 (giờ Việt Nam), được tường thuật trực tiếp tại website Samsung.com hoặc kênh YouTube chính thức của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Samsung Galaxy S25 series Dòng Galaxy S25 sẽ là tâm điểm chính của sự kiện với 3 mẫu điện thoại mới: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra. Một trong những cải tiến đáng chú ý trên các thiết bị này là vi xử lý Snapdragon 8 Elite mới nhất của Qualcomm. Ngoài ra, các thiết bị cũng được dự đoán có những thay đổi nhỏ, bao gồm thiết kế cụm camera. Về tổng thế, S25 Series sẽ có thiết kế bo tròn hơn so với bản tiền nhiệm, giúp cầm nắm dễ dàng hơn. Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus có thể mỏng hơn, trong khi kích thước màn hình giữ nguyên như S24. Dung lượng pin trên tất cả các mẫu sẽ không đổi, và tốc độ sạc cũng được cho là giữ nguyên. Tâm điểm của sự kiện là hệ điều hành mới One UI 7. Ảnh: SL Các nguồn tin cho biết Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus sẽ trang bị cụm 3 camera, gồm 50 MP chính, 10 MP telephoto zoom quang học 3x và 12 MP góc siêu rộng. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra dự kiến sở hữu camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, camera telephoto 10 MP zoom quang học 3x và camera periscope 50 MP zoom quang học 5x. Tất cả các thiết bị dự kiến được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 120Hz, cổng USB Type-C 3.0, và giao diện One UI 7 dựa trên Android 15 cài sẵn. Hệ điều hành One UI 7 Liên quan đến Android 15, bản phát hành One UI 7 từng bị trì hoãn sẽ được chính thức ra mắt. Một số điểm nổi bật của hệ điều hành này có thể kể đến như: thiết kế lại biểu tượng mặc định, bảng cài đặt nhanh và hiệu ứng chuyển động. Ngoài ra, còn có một số tính năng mới khác như Now Bar, Now Brief, ngăn kéo ứng dụng dọc, và trải nghiệm ứng dụng camera được cải tiến. Theo Samsung, các tính năng của One UI 7 sẽ tập trung vào Galaxy AI với các tiện ích hỗ trợ AI thông minh. Một trong những tính năng mới của Galaxy AI trong One UI 7 là chuyển đổi cuộc gọi thành văn bản hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ. AI trên thiết bị sẽ tự động chuyển đổi và lưu trữ các cuộc hội thoại để bạn dễ dàng truy cập qua ứng dụng quay số. One UI 7 cũng đi kèm các công cụ hỗ trợ viết, tóm tắt và so sánh nội dung. Một tính năng AI khác đang được mong đợi là Gemini, được tích hợp sâu hơn vào các ứng dụng Samsung như Samsung Notes. Nhẫn thông minh, S25 Slim và kính thực tế mở rộng Ngoài ra, tại sự kiện lần này, Samsung dự kiến sẽ hé lộ về những thiết bị trong tương lai bao gồm Galaxy Ring 2, Galaxy S25 Slim và kính thực tế mở rộng Moohan Project hợp tác với Google. Trong đó, thiết bị nhẫn thông minh phiên bản hai được kỳ vọng khắc phục những hạn chế về độ chính xác và thời lượng pin, cũng như giá thành tương đối cao. Với Galaxy S25 Slim, chiếc điện thoại này được kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh của iPhone 17 Air/Slim sắp ra mắt. Sản phẩm có thiết kế tương tự S25 Plus nhưng mỏng hơn đáng kể, giúp việc cầm nắm dễ dàng hơn. Theo tin đồn, Galaxy S25 Slim sẽ trang bị pin 4.000 mAh như S25 Plus, vi xử lý Snapdragon 8 Elite và cụm camera tương tự. Giá bán dự kiến nằm giữa Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus. Cuối cùng là thiết bị đeo thực tế mở rộng Moohan - dự án hợp tác giữa Samsung và Google, dự kiến sử dụng vi xử lý Snapdragon XR2 Plus Gen 2 và hệ điều hành Android XR.