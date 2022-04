Các quán nhậu độc đáo cho buổi hẹn cuối tuần

Ảnh: @dicungthythy

Bạn cùng hội bạn của mình sẽ có một buổi tối cuối tuần sôi động và cuồng nhiệt tại Mildang Saigon - Korean Gastrobar. Mildang theo mô hình quán nhậu Hàn Quốc hiện đại (modern pocha), phục vụ món nhậu fusion và các loại cocktail trong không gian hiện đại.

Quán không quá rộng nhưng được bố trí thông minh, gọn gàng. Bàn ghế được xếp phù hợp cho nhóm từ 4 người trở lên. Khoảng cách giữa các bàn đủ giữ sự riêng tư cần thiết.

Không gian của Mildang được thiết kế trẻ trung, nổi bật, nhiều màu sắc. Menu đồ ăn và đồ uống của quán có khá nhiều lựa chọn.

Cách đặt tên cho các phần ăn nhẹ hay ăn no ở đây cũng rất ấn tượng. Bạn có thể dùng chân gà nướng, da gà chiên giòn, há cảo chiên,... làm món snack ở mục "nhậu vui mồm". Những món ăn no sẽ nằm trong nhóm "chung chạ", "xì xụp" và "cơm no rượu say".

Theo cảm nhận cá nhân, tôi thấy chúng được nêm nếm khá vừa miệng. Tuy nhiên, một phần ăn hơi ít. Nếu đi nhóm đông, bạn cần cân nhắc lại số lượng món cho phù hợp.

Âm nhạc và không khí chính là điểm cộng của Mildang. Ở đây có DJ chơi nhạc tất cả các ngày trong tuần, chủ yếu là các bản hit K-Pop quen thuộc. Bên cạnh đó, nhân viên còn tổ chức các hoạt động tương tác với khách hàng trong quán, tạo bầu không khí vui vẻ.

