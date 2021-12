Các phương pháp điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ

Your browser does not support the audio element.

Các biện pháp điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ chủ yếu là hóa trị và xạ trị. Do đặc điểm tiến triển nhanh tới di căn xa và là loại nhạy cảm với điều trị hóa chất nên hóa trị liệu đóng vai trò chủ đạo trong điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ. Phương thức điều trị phổ biến cho cả giai đoạn khu trú và lan tràn là hóa chất kết hợp với tia xạ. Hóa chất giúp giảm tỷ lệ tái phát, di căn xa và kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh.

Bên cạnh các phương pháp điều trị truyền thống là: phẫu thuật, xạ trị, hóa chất, ngày nay, với sự tiến bộ của y học, ngày càng nhiều phương pháp điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ ra đời, giúp người mắc bệnh có thêm cơ hội sống.

- Phẫu thuật

Phẫu thuật được chỉ định cho trường hợp ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm (giai đoạn I - IIA). Phương pháp phẫu thuật là cắt thùy phổi và vét hạch trung thất. Đánh giá tổn thương hạch sau phẫu thuật: nếu hạch di căn: hóa trị + xạ trị sau phẫu thuật, nếu hạch không di căn: hóa trị sau phẫu thuật