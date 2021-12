Các ông trùm địa ốc Hồng Kông hy sinh lợi nhuận để xoa dịu Bắc Kinh

Your browser does not support the audio element.

Theo Bloomberg, một nhà phát triển đang bán căn hộ với nửa giá trị tại thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Một số khác lại đang hiến những khu đất rộng lớn của mình để làm dự án nhà ở xã hội. Các ông chủ của những đế chế bất động sản hàng đầu Hồng Kông nói rằng đã đến lúc đặt lợi ích của thành phố trên lợi nhuận.