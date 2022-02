Các ‘ông lớn’ smartphone đã cạn ý tưởng thiết kế?

Nếu gọi Galaxy S22 Ultra là mẫu smartphone cao cấp của năm… 2019 cũng không sai. Về thông số kỹ thuật, flagship mới nhất của Samsung nằm trong tốp đầu thị trường. Dù vậy, nói về thiết kế, Galaxy S22 Ultra lại giống Galaxy Note hơn là Galaxy S. Dòng Galaxy S luôn dùng thiết kế tròn hơn, nhỏ hơn và thân thiện với số đông người dùng, còn Galaxy Note vuông vức hơn, hướng tới đối tượng người dùng chuyên nghiệp và đam mê công nghệ.

Khi Samsung cho dòng Note “nghỉ hưu”, hãng quyết định thay thế bằng Ultra. Vì lẽ này, Galaxy S22 Ultra thừa kế các góc sắc sảo, thiết kế mỏng ấn tượng, màn hình cong, cụm camera bớt lồi hơn và bút S Pen như Galaxy Note 10, Note 20. Nếu nhìn vào thiết bị, một người có thể nhầm Galaxy S22 Ultra với Galaxy Note. Dù vậy, đây cũng là một cách mang đến cảm giác hoài cổ cho người dùng, chưa kể nó còn rẻ hơn so với tạo ra một thiết kế hoàn toàn mới. Vấn đề ở đây là Galaxy S22 Ultra nhìn không liên quan gì đến Galaxy S22 và Galaxy S22 Plus. Để so sánh, iPhone bản thường và iPhone Pro lại rất giống nhau.