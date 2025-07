Các 'ông lớn' địa ốc nộp hàng chục nghìn tỷ tiền sử dụng đất; Giá 1 m2 chung cư bằng tiền lương cả năm

Dù giá cao là vậy nhưng số lượng căn hộ bán được chỉ dừng ở mức 9.127 căn, giảm tới 27% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ hấp thụ của các dự án mới chỉ khoảng 60%, trong khi tỷ lệ này của năm ngoái lên tới 70%. Thậm chí, trong quý I/2025, Knight Frank còn báo cáo tỷ lệ hấp thụ chỉ dừng ở mức 56%.

Theo CBRE, 100% số căn hộ mở bán mới tại Hà Nội trong quý II/2025 đều thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Hiện mức giá trung bình đã chạm mức 79 triệu đồng/m2, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lưu ý, con số trên vẫn chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và chiết khấu.

Tại phường Việt Hưng (quận Long Biên cũ), trong năm 2024, căn hộ chung cư mới có giá 80 triệu đồng/m2 đã được coi là cao cấp. Giờ đây, mức giá đó chỉ được coi là “hạng trung” nếu so sánh với con số 118 triệu đồng/m2 tại một dự án mới thuộc khu đô thị Phúc Đồng.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý II/2025, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,9 triệu đồng/tháng. Nếu so sánh với giá chung cư mới hiện nay, giấc mộng an cư trở nên quá đỗi xa xỉ.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, ông Dương Đình Châu, Chủ tịch Công ty An Phát Hưng Holding tiết lộ, những dự án có giá quá cao so với giá trị thực đều đang rất khó bán. Số lượng căn hộ được “chốt” chỉ ở mức nhỏ giọt. Một số dự án cao cấp có chính sách thanh toán tốt vẫn ghi nhận thanh khoản. Tuy nhiên, tình hình giao dịch diễn ra không quá sôi động.

“Hiện nay, mặt bằng giá chung cư sơ cấp khoảng 75 - 90 triệu đồng/m2. Nhiều dự án còn có giá trên 100 triệu đồng/m2. Mức giá như trên đã vượt khả năng chi trả của đại bộ phận người dân”, ông Dương Đình Châu bình luận.

TP.HCM công bố 17 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài

UBND TP.HCM vừa công bố 17 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo đó, các dự án được phép bán cho người nước ngoài đáng chú ý gồm: Khu nhà ở cao tầng tại phường Hiệp Bình Phước (nay thuộc phường Hiệp Bình) do Công Ty TNHH Bất Động Sản Ladona làm chủ đầu tư; Khu dân cư phức hợp trên đảo - giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An làm chủ đầu tư;

Các lô Lô B1, B2, B3, B4 tại Khu nhà ở cao tầng phường Tân Phú, Quận 7 cũ do Công ty TNHH Dynamic Innovation và Phát Đạt làm chủ đầu tư; Chung cư Căn hộ City Garden do Công ty Cổ phần City Garden làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Dragon Village do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư;

Phân khu số 15A2 và Phân khu 15B thuộc Khu cao ốc phức hợp Phú Long làm chủ đầu tư; Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng do Công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư....

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tham mưu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, để không ảnh hưởng đến Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023.

Mở bán dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định quy mô hơn 500 căn

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có thông báo bán căn hộ dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định - Marina Home.

Theo đó, ngày 4/7/2025, Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định có Văn bản số 90/BC-HHBĐ về việc bán căn hộ dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định - Marina Home.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hộiHàng Hải Bình Định - Marina Home.

Theo chủ đầu tư, dự án đã được khởi công ngày 24/4/2025; ngày hoàn thành vào quý IV/2026 theo Quyết định số 4335, ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Bình Định cũ. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội để bán là 518 căn.

Số lượng căn cụ thể gồm 14 căn (thương mại - dịch vụ) tại tầng 1, 24 căn hộ mỗi tầng từ tầng 4 đến tầng 24. Trong 504 căn hộ, 126 căn có diện tích 55,87 m2; 84 căn có diện tích 54,99 m2; diện tích 42,03 m2, 52,11 m2, 52,04 m2, 53,66 m2, 55,8 m2, 60,37 m2 và 69,91 m2 có 42 căn mỗi loại.

Bộ phận kinh doanh của Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định thông tin, dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định - Marina Home dự kiến mở bán vào ngày 5/8/2025. Giá bán dự kiến khoảng từ 18 đến 20 triệu đồng/m2.