Các nước tài trợ cam kết hơn 170 triệu USD dành cho WHO

Danh sách của WHO cho thấy nước chủ nhà Thụy Sĩ tài trợ 40 triệu USD, Thụy Điển quyên góp 13,5 triệu USD, Angola tài trợ 8 triệu USD, Qatar quyên góp 6 triệu USD. Trong khi những cam kết khác đến từ Quỹ Novo Nordisk và Tổ chức từ thiện ELMA.

Khoản tài trợ này chưa bao gồm cam kết trước đó của Trung Quốc về việc dành thêm 500 triệu USD cho WHO trong vòng 5 năm tới và WHO cho biết các tính toán tổng thể vẫn đang được tiến hành.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: WHO)

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, khẳng định các khoản tài trợ này sẽ giúp WHO duy trì, kéo dài công tác cứu người, trong bối cảnh y tế toàn cầu gặp thách thức.

WHO hiện gặp khó khăn về ngân sách sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt giảm tài trợ và sẽ rời WHO vào năm 2026. Tại Khóa họp WHA lần này, WHO đã đề xuất cắt giảm 21% ngân sách cho năm 2026-2027, từ 5,3 tỷ USD xuống còn 4,2 tỷ USD. Đồng thời tăng phí thành viên bắt buộc lên 20% trong 2 năm tới.