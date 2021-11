Các nước chưa kịp đóng cửa, biến chủng Omicron đã xâm nhập

Dòng người xếp hàng lên máy bay rời khỏi Nam Phi từ thành phố Johannesburg. Ảnh: Reuters.

Đức và Pháp đã siết chặt các hạn chế với người chưa chủng ngừa Covid-19, yêu cầu người dân phải tuân thủ quy định về đeo khẩu trang và thẻ xanh y tế.



Tại Bỉ, các hộp đêm tạm dừng hoạt động, người dân cũng không được tham gia các sự kiện thể thao trong nhà.



Anh, quốc gia tách biệt với châu Âu bởi eo biển Manche, không siết chặt các biện pháp phòng dịch. Tuy vậy, Anh tạm dừng các chuyến bay với 6 quốc gia châu Phi sau khi biến chủng Omicron xuất hiện.



Anh đã học được bài học khi phản ứng chậm trễ trước biến chủng Delta, biến chủng chỉ có số ít đột biến khi so sánh với biến chủng Omicron.



Lệnh cấm di chuyển với người từ Nam Phi có thể bị xem là tiêu cực và ảnh hưởng tới quan hệ song phương, nhưng sẽ đơn giản hơn so với việc một lần nữa tái áp đặt phong tỏa và giãn cách xã hội, theo Bloomberg.



Liên minh châu Âu hôm 26/11 khuyến nghị các nước thành viên hành động tương tự, nhằm hạn chế di chuyển với người từ các nước châu Phi nằm ở khu vực có nguy cơ cao nhiễm biến chủng Omicron.



Australia, New Zealand, Brazil, Canada, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore cũng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh với người đến từ một số nước châu Phi trước nguy cơ từ biến chủng Omicron.



Israel thậm chí đóng cửa biên giới với người nước ngoài. Công dân Israel từ nước ngoài trở về sẽ phải cách ly bắt buộc. Nhà chức trách Israel cũng phê chuẩn sử dụng công nghệ giám sát điện thoại để truy vết các cá nhân nhiễm biến chủng Omicron.



Bất chấp các phản ứng gần như tức khắc của các chính phủ, biến chủng Omicron vẫn kịp lan đến nhiều quốc gia.



Sau Nam Phi, Botswana, Hong Kong (Trung Quốc) và Israel, biến chủng Omicron đã được ghi nhận tại hàng loạt quốc gia như Áo, Australia, Bỉ, Anh, Đức, Italy và Cộng hòa Czech. Trong khi đó, Hà Lan và Đan Mạch ngày 28/11 cho biết phát hiện các ca nghi nhiễm biến chủng mới.



Tại Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden, cảnh báo biến chủng Omicron nhiều khả năng đã lan rộng ở nước này.



"Chúng ta chưa phát hiện ca lây nhiễm nào, nhưng với một virus có mức độ lây lan cao như vậy, gần như chắc chắn nó sẽ lây lan khắp mọi nơi", ông Fauci nói trên kênh NBC.